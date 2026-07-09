Eesti U-20 korvpallurid alustavad Slovakkias EM-finaalturniiri

Peatreener Valdo Lipsu sõnul läks viienädalane ettevalmistus suures plaanis hästi. Meeskond sai kirja viis tugevat kontrollmängu ning konkurents koondise kandidaatide vahel oli kõva — lõpliku koosseisu lukku panemine polnud treenerite jaoks sugugi lihtne.

"Noorte EM-il sõltub palju ka vastaste aastakäigu tugevusest ja koosseisude sügavusest. Meie läheme turniirile hea tundega ja võtame mäng-mängult. Eesmärgiks on tulla alagrupi kahe parema hulka," rääkis treener.

Eesti kohtub laupäeval Ukrainaga ning pühapäeval Šveitsiga. Seejärel tuleb neil puhkepäev, teisipäeval minnakse vastamisi Luksemburgi ja kolmapäeva Gruusiaga.

Eesti U-20 noormeeste korvpallikoondise koosseis:

Tanel Lepp | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi

Holger Suurorg | Korvpalliklubi Viimsi / Audentese SG

Andries Kivimägi | Tallinna Spordiakadeemia

Remi-Andero Rumm | Tallinna Spordiakadeemia

Rasmus Olop | Florida Christian School (USA)

Marten Alles | Spordiklubi Rafter

Karl Mattias Sonntak | Korvpalliklubi Pärnu

Kristo Rannaste | Korvpalliklubi Viimsi

Patrick Otto Mäe | Tilton School (USA)

Gert Suvi | Korvpalliklubi Viimsi

Iason Binis | Coker University Cobras (USA)

Roger Hermet | Tallinna Spordiakadeemia / Audentese SG

Peatreener: Valdo Lips

Abitreener: Olari Narits

Abitreener/mänedžer: Kaido Saks

Füsioterapeut: Mari-Ann Peiker