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Eesti U-20 korvpallurid alustavad Slovakkias EM-finaalturniiri

Korvpall
Eesti kuni 20-aastaste korvpallikoondis.
Eesti kuni 20-aastaste korvpallikoondis. Autor/allikas: fiba.basketball
Korvpall

Eesti U-20 vanuseklassi noormeeste korvpallikoondis alustab Slovakkias Bratislavas toimuvat B-divisjoni EM-finaalturniiri, kus minnakse vastamisi Šveitsi, Gruusia, Ukraina ja Luksemburgiga.

Peatreener Valdo Lipsu sõnul läks viienädalane ettevalmistus suures plaanis hästi. Meeskond sai kirja viis tugevat kontrollmängu ning konkurents koondise kandidaatide vahel oli kõva — lõpliku koosseisu lukku panemine polnud treenerite jaoks sugugi lihtne.

"Noorte EM-il sõltub palju ka vastaste aastakäigu tugevusest ja koosseisude sügavusest. Meie läheme turniirile hea tundega ja võtame mäng-mängult. Eesmärgiks on tulla alagrupi kahe parema hulka," rääkis treener.

Eesti kohtub laupäeval Ukrainaga ning pühapäeval Šveitsiga. Seejärel tuleb neil puhkepäev, teisipäeval minnakse vastamisi Luksemburgi ja kolmapäeva Gruusiaga.

Eesti U-20 noormeeste korvpallikoondise koosseis:

Tanel Lepp | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi
Holger Suurorg | Korvpalliklubi Viimsi / Audentese SG
Andries Kivimägi | Tallinna Spordiakadeemia
Remi-Andero Rumm | Tallinna Spordiakadeemia
Rasmus Olop | Florida Christian School (USA)
Marten Alles | Spordiklubi Rafter
Karl Mattias Sonntak | Korvpalliklubi Pärnu
Kristo Rannaste | Korvpalliklubi Viimsi
Patrick Otto Mäe | Tilton School (USA)
Gert Suvi | Korvpalliklubi Viimsi
Iason Binis | Coker University Cobras (USA)
Roger Hermet | Tallinna Spordiakadeemia / Audentese SG

Peatreener: Valdo Lips
Abitreener: Olari Narits
Abitreener/mänedžer: Kaido Saks
Füsioterapeut: Mari-Ann Peiker

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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