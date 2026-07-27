U-18 korvpallikoondis kaotas ka Itaaliale

Eesti koondis veetis peaaegu kogu kohtumise tagaajaja rollis, juhtides ainult avaveerandil paariks minutiks. Nii teisel kui ka kolmandal veerandajal jäädi enam kui kümnepunktilisse kaotusseisu, aga suudeti veerandaja lõpuks vähendada vahe viie-kuue punkti peale. Itaalia otsustas mängu saatuse viimase vaatuse alguses tehtud 12:3 spurdiga, mis viis nad ette 15 punktiga.

Eesti poolel küündisid kahekohalise punktisummani Hendrik Pertel ja Roman Avdejev, kes viskasid vastavalt 19 ja 12 punkti. Robert Kangur panustas üheksa punkti. Võitjate resultatiivseimad olid Papa Cheickh Niang 15 ja Pablo Abreu 13 punktiga.

Alagrupifaasis kolm kaotust kogunud Eesti koondise järgmine mäng toimub kolmapäeval, kui kaheksandikfinaalis minnakse vastamisi C-alagrupi täiseduga läbinud Saksamaaga. Kui Eesti kaotab Saksamaale, siis jätkatakse turniiri 9.-16. koha mängudes. A-divisjoni püsimajäämiseks tuleb kokkuvõttes lõpetada vähemalt 13. kohal.