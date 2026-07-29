U-18 korvpallikoondis kaotas EM-i kaheksandikfinaalis Saksamaale

Alagrupifaasis kõik kolm kohtumist kaotanud Eesti noormehed pidasid tugevate sakslastega sammu enam-vähem 19 minutit: 18:21 lõppenud avaveerandi järel oli Eesti teisel perioodil mängus hästi sees ning juhtis 29:25, aga pärast Hendrik Perteli tabavat kaugviset ja Stenver Põderi vabaviset lõpetas Saksamaa seisul 35:33 avaveerandi 5:0 vahespurdiga ja viskas ka teise poolaja esimesed neli punkti.

Kaspar Vuksi järjestikused korvid tõid Eesti korraks veel kuue punkti kaugusele, ent veerandaja keskel suurenes Saksamaa eduseis 14 punktile ja viimane periood algas nende 67:49 eduseisus. Viis minutit enne mängu lõppu oli Eesti ka 23-punktilises kaotusseisus, aga lõpetas kohtumise tugevalt.

Kolmapäeval oli 35-protsendiliselt viskeid tabanud Eesti resultatiivseim 19 punkti visanud Christian Kask, Kaspar Vuks lisas 14 ja Hendrik Pertel 12 punkti. Anton Kemmer viskas Saksamaa kasuks 16 punkti.

Eesti noormehed jätkavad turniiri 9.-16. koha mängudes. A-divisjoni püsimajäämiseks tuleb kokkuvõttes lõpetada vähemalt 13. kohal.