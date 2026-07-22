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U-18 korvpallikoondis alustab EM-i: kedagi ei alahinda, võitleme kõigiga

Korvpall
Foto: ERR
Korvpall

Sel nädalal Euroopa meistrivõistluste A-divisjoni finaalturniiri alustav U-18 korvpallikoondis tegi sel nädalal Audentese Spordiklubis viimased trennid.

Laupäeval EM-finaalturniiri esimest mängu pidav noormeeste koondis mängis viimati A-divisjonis kaheksateist aastat tagasi. Peatreener Martin Rausbergi sõnul on 16 parema seas mängimine preemiaks eelmise hooaja eduka turniiri eest.

"Iga mäng on A-divisjonis tähtis, me võime tublid olla alagrupiturniiril, aga kokkuvõttes tähtsamad mängud on need, mis peale alagruppi tulevad. Kontrollmängudest on meil mingisugune pilt ees. Jah, nad on tublid ja kõvad, aga samas A-divisjonis ei ole võistkondi, kes oleks nõrgad. Me kedagi ei alahinda ja võitleme iga vastasega, kes meil seal ees on," ütles Rausberg.

17-aastane Hendrik Jaak Pertel oli U-18 koondisest osa ka eelmisel hooajal, kui teise kohaga tõusti B-divisjonist klass kõrgemale. "Esimene mäng ongi Hispaaniaga, valitsev meister ja tugev vastane. Ongi mõnes mõttes hea, et saame nendega esimese mängu ära mängida. Lätiga juba mängisime, aga see, et me neid võitsime, ei tähenda veel midagi, sest neil kindlasti ei olnud täiskoosseis seal. Peame valmis olema ka raskemaks võitluseks," ütles ääremängija.

Klubikorvpalli Itaalias mängiv 17-aastane Robert Kangur näeb, et Eesti koondise eeliseks on mängijate omavaheline koostöö ja meeskonnavaim.

"Ma arvan, et kambavaim on meil üks paremaid. See ongi üks meie eeliseid, et võib-olla me ei ole kõige suuremad ja tugevamad, aga ühtsus ja kokkuhoidmine on väga suur eelis," ütles tagamängija. "Me üritame võimalikult erinevatest asjadest rääkida, mitte ainult korvpallile keskenduda. Üritame natukene segada seda asja, et ei oleks ainult korvpall. Räägimegi üksteise muredest ja probleemidest, headest ja halbadest asjadest. See teebki meie grupi eriliseks."

Koondis alustab EM-finaalturniiri 25. juulil Hispaania vastu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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