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Õnneliku kaotajana põhiturniirile pääsenud Vekic võidutses Londonis

Tennis
Donna Vekic võidukarikaga
Donna Vekic võidukarikaga Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Tennis

Nn õnneliku kaotajana Londonis peetud tenniseturniiril põhitabelisse pääsenud Donna Vekic kasutas sülle kukkunud võimaluse suurepäraselt ära ja võitis esimest korda WTA 500 kategooria turniiri.

Vekic kaotas Londoni turniiri kvalifikatsiooni otsustavas mängus Anna Blinkovale, aga kuna maailma 12. reket Marta Kostjuk otsustas väikese vigastuse tõttu turniirist loobuda, pääses Vekic õnneliku kaotajana siiski põhitabelisse.

Põhiturniiril kaotas Vekic viie mängu peale vaid ühe seti, finaalis oli ta 6:0, 7:6 (6) parem britist Emma Raducanust.

29-aastasele Vekicile oli see karjääri 15. WTA turniiri finaal ja viies võit, seejuures esimene triumf WTA 500 tasemel. Raducanule oli see kolmas finaal ja seni ainsa võidu sai ta 2021. aasta USA lahtistel meistrivõistlustel, kus tegi muinasjutulise turniiri, jõudes kvalifikatsioonist slämmivõiduni.

Vekic kerkis tänu turniirivõidule maailma edetabelis 43 kohta ja paikneb nüüd 33. real, Raducanu tõusis 11. kohta ja on 31.

Edetabelis 484. real paiknenud 21-aastane ameeriklanna Robin Montgomery jõudis esimest korda WTA turniiri finaali ja sai kohe ka turniirivõidu, kui tšehhitar Barbora Krejcikova oli sunnitud Hollandis s'Hertogenboschis peetud WTA 250 kategooria turniiril finaalist haiguse tõttu loobuma.

Mullu edetabelis karjääri kõrgeimale ehk 95. kohale tõusnud Montgomery oli vigastuse tõttu eelmise aasta juunist kuni tänavu aprillini võistluskarussellist eemal ja seetõttu langes ta ka edetabelis.

s'Hertogenboschis kvalifikatsioonist alustanud Montgomery loovutas põhiturniiril vaid ühe seti, kui sai avaringis kolmes setis jagu endisest esikümnemängijast Daria Kasatkinast.

Tänu turniirivõidule tõusis Montgomery edetabelis koguni 290 kohta, olles nüüd maailma 194. reket.

Toimetaja: Maarja Värv

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