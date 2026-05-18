Drell aitas Reali kukutada

Avapoolajal korraks kümnepunktilises kaotusseisus olnud Joventut püsis kolmandal veerandil löögiulatuses ja tegi otsustava äramineku neljanda veerandi keskel, kui asus 9:2 vahespurdi toel juhtima 75:71 ning ei loovutanud eduseisu enam kordagi.

Drell mängis küll ainult seitse minutit, kuid viskas selle aja jooksul seitse punkti (kahesed 2/3, kolmesed 0/2, vabavisked 3/4) ja hankis kolm lauapalli. Ricky Rubio tõi võitjate resultatiivseimana 21 punkti, Reali poolelt vastas Mario Hezonja 13 punktiga.

Sander Raieste koduklubi Murcia sai koduseinte vahel 87:69 (35:17, 10:24, 19:15, 23:13) võidu Malaga Unicaja üle. Eesti koondislane sooritas 22 mänguminuti jooksul vaid ühe pealeviske, mis ei tabanud. Tema arvele kogunes mängu lõpuks seitse lauapalli. David DeJulius vedas Murcia mänguvankrit 15 punkti ja kuue tulemusliku sööduga.

Kaks vooru enne põhiturniiri lõppu jätkab liidrina Real (26-6). Murcia (23-9) on teisel ja Joventut (19-11) kuuendal kohal.