Solberg pidi Jaapanis katkestama: ta võtab liiga palju riske

Oliver Solberg
Oliver Solberg Autor/allikas: Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
Rootsi ralliäss Oliver Solberg (Toyota) oli Jaapani MM-rallil laupäeval teisel kohal ning üritas vahet liidri Elfyn Evansiga (Toyota) vähendada, kuid sõidustiil maksis rootslasele kätte, kui ta teiselt kohalt katkestama pidi.

Solberg lõpetas ralli avapäeva teisel kohal, kaotades Evansile 15,7 sekundiga. Laupäeval lihvis ta sellelt vahelt veel 5,1 sekundit maha, aga rootslane pidi pärast lõunapausi katkestama, kui eksis vasakus kurvis ning lõhkus oma Toyota vedrustuse.

Kogenud tiimikaaslane Sebastien Ogier, kes kerkis Solbergi katkestamise järel ise teiseks, kritiseeris noort ässa. "See ei ole üllatav, ta on terve hommiku liiga palju riske võtnud. Mis selle taga on?" mõtiskles Ogier. "See ei ole üllatav, lihtsalt kahju."

Laupäevase võistluspäeva viimane kiiruskatse algab kell 11.38, Toyotal on nelikjuhtimine.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

Solberg pidi Jaapanis katkestama: ta võtab liiga palju riske

