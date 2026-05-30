Solberg pidi Jaapanis katkestama: ta võtab liiga palju riske

Rootsi ralliäss Oliver Solberg (Toyota) oli Jaapani MM-rallil laupäeval teisel kohal ning üritas vahet liidri Elfyn Evansiga (Toyota) vähendada, kuid sõidustiil maksis rootslasele kätte, kui ta teiselt kohalt katkestama pidi.

Solberg lõpetas ralli avapäeva teisel kohal, kaotades Evansile 15,7 sekundiga. Laupäeval lihvis ta sellelt vahelt veel 5,1 sekundit maha, aga rootslane pidi pärast lõunapausi katkestama, kui eksis vasakus kurvis ning lõhkus oma Toyota vedrustuse.

Kogenud tiimikaaslane Sebastien Ogier, kes kerkis Solbergi katkestamise järel ise teiseks, kritiseeris noort ässa. "See ei ole üllatav, ta on terve hommiku liiga palju riske võtnud. Mis selle taga on?" mõtiskles Ogier. "See ei ole üllatav, lihtsalt kahju."

Laupäevase võistluspäeva viimane kiiruskatse algab kell 11.38, Toyotal on nelikjuhtimine.