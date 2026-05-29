Jaapanis juhib Evans, Jürgenson oma seltskonna kolmas

Elfyn Evans - Scott Martin
Autoralli maailmameistrivõistluste etapil Jaapanis juhib esimese võistluspäeva järel asfaldil esimesena teel olev Elfyn Evans (1:13.07,0). Toyota võistkond hõivas koduteedel neli kõrgemat kohta.

Evans tõusis ralli liidriks teise kiiruskatse järel ja kuuest katsest kolmel näitas ta ka parimat aega. Heitlust teisele kohale peavad Oliver Solberg (+15,7) ja Sebastien Ogier (+17,1). Neist Solberg pidi kolmandal katsel teel olnud hirve tõttu pisut hoogu maha võtma.

Evans tunnistas, et tema edu taga on niisketes oludes hea stardipositsioon. "Meie jaoks kokkuvõttes okei päev. Suhteliselt puhas sõit," lausus kõmri. "Kokkuvõttes hoidsime head rütmi."

Neljas on soomlane Sami Pajari (+41,5) ja viies parima mitte-Toyota piloodina Hyundail sõitev Thierry Neuville (+58,2). Esikuuiku lõpetab avakatsel rehvi lõhkunud ja kolmandal korraks teelt väljas käinud kohalik lemmik Takamoto Katsuta (Toyota; +1.03,8).

Neuville kurtis, et masin ei tööta kõvade rehvidega. "Kui paneme kõvad alla, siis on tasakaal läinud ja auto juhitamatu," kommenteeris belglane. "Ausalt öeldes pole meil palju teha - sama jutt selle autoga algusest peale. See pole nendes tingimustes kiireks loodud."

Ford Fiesta Rally2 masinaga liikub Romet Jürgenson hoiab kokkuvõttes 12. kohta (+4.25,2), kuid oma klassi masinate seas on ta kolmas, jäädes alla vaid Alejandro Cachonile (Toyota) ja Nikolai Grjazinile (Lancia), aga mõlemad on temast ka enam kui 50 sekundi kaugusel.

Toimetaja: Siim Boikov

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

