Tenniseliit ei toeta Teigamägi ega Tudebergi ning soovib sügisesi valimisi

Erich Teigamägi ja Even Tudeberg. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Eesti Tennise Liit kinnitas kolmapäeval toimunud iga-aastasel üldkoosolekul eelmise aasta aruande ja uue arengukava ning arutles Eesti Olümpiakomitee presidendi valimise teemadel.

Tenniseliidu peasekretär Allar Hint andis üldkoosolekul põhjaliku ülevaate viimase aasta tegevusest ja aruandest ning tutvustas liidu uut arengukava aastateks 2026-2029.

Arengukava keskmes on tennise kandepinna laiendamine, mängijate terviklik arengutee ning tipptennise jätkusuutlik kasv. Arengukava seab fookusesse tennise tutvustamise noortele, klubilise ja kogukondliku tegevuse tugevdamise, treenerite ning taristu arendamise, lisaks koostöö süvendamise nii riigi, omavalitsuste kui ka partneritega. Eesmärk on luua tugev ja kaasaegne keskkond, mis toetab tennise arengut kõigil tasanditel – harrastusest tippspordini. Nii aastaaruanne kui ka arengukava võeti vastu ühehäälselt.

Üldkoosolek arutas ka Eesti Olümpiakomitee presidendivalimisi ja otsustas mitte toetada kumbagi praegust kandidaati: Eesti Kergejõustikuliidu endist presidenti Erich Teigamägi ega endist laskesuusatajat Even Tudebergi.

Tenniseliit toetab hoopis ideed valida EOK president sügisel ning seni täidaks presidendi kohustusi Gerd Kanter. EOK presidendikandidaatide esitamise tähtaeg lõppeb neljapäeval kell 23.59.

Tenniseliidu arengukavaga aastateks 2026-2029 saab pikemalt tutvuta SIIN.

