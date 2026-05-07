X!

Erich Teigamägi kandideerib EOK presidendiks

Spordipoliitika
Eesti olümpiakomitee presidendivalimised 2024. Erich Teigamägi
Eesti olümpiakomitee presidendivalimised 2024. Erich Teigamägi Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Spordipoliitika

Eesti Kergejõustikuliidu endine president ja pikaajaline spordijuht Erich Teigamägi kinnitas, et kandideerib Eesti Olümpiakomitee juhiks.

Ta rõhutas, et sport vajab tänases olukorras töörahu ja selget juhtimist. "Eesti sport vajab esmajoones rahu. Sportlased vajavad turvalist keskkonda," lausus ta. "Ja toetajad tulevad ainult sinna, kus on stabiilsus ja usaldus. Täna on Eesti spordil seda rohkem vaja kui kunagi varem."

Teigamägi sõnul pole töörahuta usalduse taastamine sportlaste ja toetajate silmis võimalik. Ta lisas, et EOK juhtimine nõuab praegu tasakaalukust ja võimet tuua erinevad pooled ühise laua taha.

"Eesti sport ei vaja täna uusi kaevikuid. Ta vajab inimest, kes suudab need kinni katta ja töö käima panna," lausus ka 2024. aasta sügisel EOK presidendiks kandideerinud Teigamägi.

"See on keeruline positsioon, kuhu siseneda, aga ma usun, et on võimalik luua selgus ja töörahu. Ma kandideerin, sest olen Eesti spordi tulihingeline fänn ja tahan enda kogemuse panna tööle kogu süsteemi jaoks."

Teigamägi sõnul ajendas teda kandideerima laiapõhjaline toetus erinevate spordialaliitude ja entusiastide seas. Viimastel nädalatel on ta pidanud kümneid vestlusi alaliitude juhtide, treenerite, sportlaste ja teiste Eesti spordi arengusse panustavate inimestega.

Töörahu toomine tähendab seda, et EOK järgmine juht peab ühendama kogu organisatsiooni ühtset eesmärki täitma. "Väikese riigina pole meil spordis kunagi piisavalt ressursse, et kõik rahul oleksid. See ei tähenda, et me peaksime seadma madalaid eesmärke," jätkas ta.

"Sport ja kultuur on väikese riigi identiteedi kõige olulisemad osad ja eelkõige on EOK roll vedada läbi sportlike eesmärkide eestlaste eneseusku, enesekindlat vaadet tulevikku ja rahva tugevaks saamist. EOK asi on seista nende väärtuste eest," avaldas Teigamägi.

"Kõik, kes mind tunnevad, teavad, et ma ei ole kartnud seista sportlaste eest ega öelda välja, kui on ebaõiglus või reeglite rikkumine. Sport vajab kindlakäelist juhti, aga seda saab teha nii, et süsteem jääb püsti, mitte ei lagune."

Teigamägi sõnul on viimaste nädalate sündmused loonud keerulise olukorra, kus otsuseid tuleb teha ebatavaliselt lühikese aja jooksul ja ebaselges raamistikus. Ta ei poolda osade alaliitude seisukohta, et 18. juunile planeeritud valimised tuleks lükata edasi.

"Kui me lükkame otsuse sügisesse, jääb segadus kestma. Eesti sport ei saa endale lubada kuude kaupa määramatust ja sisemisi pingeid. See kahjustab nii sportlasi, alaliite kui ka usaldust tervikuna," selgitas ta. "Järgmistel nädalatel püüan võimalikult palju kohtuda erinevate EOK liikmetega, et saada ette tervikpilt ja tutvustada oma programmi."

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

viimased uudised

11:44

Jäätmad lasevad MK-etapil kolmanda koha peale

11:15

Erich Teigamägi kandideerib EOK presidendiks

10:55

Rannula tüüris Legia põhiturniiri võiduni

10:20

EADSE vastas Tõnis Sildarule: edu ei pea tulema läbi vägivalla ja inimeste murdmise

09:14

Valencia sai vajaliku võidu, mõlemad peatreenerid eemaldati

08:00

San Antonio Spurs tegi seeria teises mängus võimsa avalduse

00:07

Kolmandal minutil skoorinud PSG mängib taas Meistrite liiga finaalis

06.05

Michal: Kaljulaidi vabastasid ametist vaimselt tigedad vanamehed

06.05

ETV spordisaade, 6. mai

06.05

Mihkels Giro eel: sprindietappidel on sõit minu peale

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

23.04

Poksitreener: Vinogradov on õudselt töökas ja võitleja hingega

21.04

Mart Parind: Venemaa kaotus malemaailmas on märgiline

20.04

Maailma esinumbriks tõusnud Lehis: alati tuleb võidelda

14.04

Vehklemisliidu president Perling: jaanipäevaks on juba parem kui täna

13.04

Põhjaranniku peatoimetaja: jäähoki ühendab Narvas ja Kohtla-Järvel inimesi

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

06.05

Michal: Kaljulaidi vabastasid ametist vaimselt tigedad vanamehed

06.05

17 murdepalli tõrjunud Lajal pääses tõelise maratoni järel veerandfinaali

00:07

Kolmandal minutil skoorinud PSG mängib taas Meistrite liiga finaalis

06.05

Metsa mängud St. Paulis võivad olla mängitud

06.05

Neuville oli Portugali ralli testikatsel kiireim, Fourmaux kolmas

06.05

Kaunase Žalgiris pikendas koduses karukoopas hooaega

06.05

Eesti tõstjad võitsid EM-il kaks üksikala hõbemedalit

05.05

A-gruppi tõusnud Eesti jäähokikoondis lõpetas MM-turniiri kaotusega Hiinale

06.05

Arsenal jõudis 20-aastase vaheaja järel taas Meistrite liiga finaali

06.05

Vapruse alistanud Paide pääses karikafinaali ja tagas koha eurosarjas

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo