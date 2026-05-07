Erich Teigamägi kandideerib EOK presidendiks

Ta rõhutas, et sport vajab tänases olukorras töörahu ja selget juhtimist. "Eesti sport vajab esmajoones rahu. Sportlased vajavad turvalist keskkonda," lausus ta. "Ja toetajad tulevad ainult sinna, kus on stabiilsus ja usaldus. Täna on Eesti spordil seda rohkem vaja kui kunagi varem."

Teigamägi sõnul pole töörahuta usalduse taastamine sportlaste ja toetajate silmis võimalik. Ta lisas, et EOK juhtimine nõuab praegu tasakaalukust ja võimet tuua erinevad pooled ühise laua taha.

"Eesti sport ei vaja täna uusi kaevikuid. Ta vajab inimest, kes suudab need kinni katta ja töö käima panna," lausus ka 2024. aasta sügisel EOK presidendiks kandideerinud Teigamägi.

"See on keeruline positsioon, kuhu siseneda, aga ma usun, et on võimalik luua selgus ja töörahu. Ma kandideerin, sest olen Eesti spordi tulihingeline fänn ja tahan enda kogemuse panna tööle kogu süsteemi jaoks."

Teigamägi sõnul ajendas teda kandideerima laiapõhjaline toetus erinevate spordialaliitude ja entusiastide seas. Viimastel nädalatel on ta pidanud kümneid vestlusi alaliitude juhtide, treenerite, sportlaste ja teiste Eesti spordi arengusse panustavate inimestega.

Töörahu toomine tähendab seda, et EOK järgmine juht peab ühendama kogu organisatsiooni ühtset eesmärki täitma. "Väikese riigina pole meil spordis kunagi piisavalt ressursse, et kõik rahul oleksid. See ei tähenda, et me peaksime seadma madalaid eesmärke," jätkas ta.

"Sport ja kultuur on väikese riigi identiteedi kõige olulisemad osad ja eelkõige on EOK roll vedada läbi sportlike eesmärkide eestlaste eneseusku, enesekindlat vaadet tulevikku ja rahva tugevaks saamist. EOK asi on seista nende väärtuste eest," avaldas Teigamägi.

"Kõik, kes mind tunnevad, teavad, et ma ei ole kartnud seista sportlaste eest ega öelda välja, kui on ebaõiglus või reeglite rikkumine. Sport vajab kindlakäelist juhti, aga seda saab teha nii, et süsteem jääb püsti, mitte ei lagune."

Teigamägi sõnul on viimaste nädalate sündmused loonud keerulise olukorra, kus otsuseid tuleb teha ebatavaliselt lühikese aja jooksul ja ebaselges raamistikus. Ta ei poolda osade alaliitude seisukohta, et 18. juunile planeeritud valimised tuleks lükata edasi.

"Kui me lükkame otsuse sügisesse, jääb segadus kestma. Eesti sport ei saa endale lubada kuude kaupa määramatust ja sisemisi pingeid. See kahjustab nii sportlasi, alaliite kui ka usaldust tervikuna," selgitas ta. "Järgmistel nädalatel püüan võimalikult palju kohtuda erinevate EOK liikmetega, et saada ette tervikpilt ja tutvustada oma programmi."