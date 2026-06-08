Teigamägi tutvustas asepresidente: igal spordivaldkonnal peab olema hääl

Teigamägi nägemuse kohaselt oleks EOK-l neli asepresidenti, kes vastutaksid konkreetsete valdkondade eest ning töötaksid ühiskondlikus korras. "Usun, et Eesti sport on kõige tugevam siis, kui iga spordivaldkond tunneb, et tema hääl on EOK juhtimises kuuldav," teatas presidendikandidaat.

"Just sellepärast soovin luua laiapõhjalise juhtimismeeskonna. Need inimesed ei vaja sisseelamisaega, nad tunnevad Eesti sporti, selle tugevusi ja väljakutseid ning aitavad viia Eesti sporti edasi ühtse meeskonnana."

Teigamägi asepresidentideks on kahekordne purjetamise olümpiamedalist ning spordijuht Tõnu Tõniste, üle 30 aasta Eesti ja Euroopa jalgpalli arendamisega seotud olnud Anne Rei, pikaaegne Eesti Korvpalliliidu president Priit Sarapuu ning endine rahvusvahelise orienteerumisföderatsiooni president Leho Haldna.

Tõniste vastutaks tippspordikomisjoni juhtimise ning tippspordi arendamise eest, Rei vastutusalaks oleks võistkonnaalad ja tugi rahvusvahelise koostöö arendamisel, Sarapuu vastutaks pallimängualade eest ning Haldna tegeleks mitte-olümpiaalade ning alaliitudega. "Tõnu Tõniste tippspordi kogemus olümpiasportlasena, Anne Rei teadmised Eesti ühe suurima spordiala juhtimisest, Priit Sarapuu panus Eesti korvpalli arengusse ning Leho Haldna laiapõhjaline kogemus spordiliikumises annavad kokku meeskonna, kes suudab esindada kogu Eesti sporti," avaldas ka kaks aastat tagasi presidendiks kandideerinud Teigamägi.

Presidendikandidaat lisas, et asepresidendid töötaksid ühiskondlikus korras ega saaks selle töö eest tasu. "EOK peab olema eelkõige Eesti spordi teenistuses. Minu soov on, et juhtkonda kuuluksid inimesed, kes panustavad spordi arengusse missioonitundest, kogemusest ja soovist Eesti sporti edasi viia," lisas Teigamägi.

EOK presidendi valimised toimuvad 18. juunil, lisaks Teigamägile kandideerib endine tippsportlane Even Tudeberg. Tema asepresidendikandidaadid on Erki Nool, Mihhail Kõlvart, Mart Tarmak ja Saskia Alusalu.