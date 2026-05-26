X!

Teigamägi EOK raha jagamisest: süsteem peab olema nii aus kui võimalik

Spordipoliitika
Erich Teigamägi
Erich Teigamägi Autor/allikas: Kuvatõmmis
Spordipoliitika

Et Eesti Olümpiakomitee on riigi ekspertorgan tipp- ja saavutusspordile suunatud raha jagamisel, peab EOK presidendiks kandideeriv Erich Teigamägi oluliseks, et süsteem oleks võimalikult läbipaistev ja nii aus kui võimalik.

Teigamägi kandideeris EOK presidendiks ka poolteist aastat tagasi. Tunamullu oktoobris kogus Kersti Kaljulaid valimiste esimeses voorus 56 ja Urmas Sõõrumaa 40 häält, Teigamäe poolt hääletas 23 EOK liiget ehk ta ei pääsenud teise vooru.

"Mina ei ole palju muutunud, minu suhtumine sporti ja arusaamine spordist ka väga palju mitte, aga vaadates viimase aja muutusi spordisüsteemis, tuleb mõnevõrra selles programmis muudatusi teha. Tuleb võtta mõned asjad lahti, mõned pole enam nii aktuaalsed," tõdes Teigamägi teisipäeva hommikul "Terevisioonis".

"Kindlasti soovin natuke rohkem teada, millistel põhjustel ja mismoodi täpsemalt on muudetud noortespordi rahastamise süsteemi. Samuti olen aru saanud, et senine juhtkond tegeles põhikirja muudatuste planeerimisega, jällegi: miks, mis põhimõtetel ja mis suunas? Kas on valmis uus draft või on töö pooleli? Need on suured asjad. Noortesport puudutab väga paljusid EOK liikmeid, põhikiri puudutab kogu organisatsiooni."

Teigamägi tõdes, et sponsorite toomine Eesti sporti on raske ülesanne. "Kui räägime sellisest rahast, mis tegelikult midagi muudab, siis see on väga keeruline. Eestis on väga palju häid sporditoetajaid, Eesti eraettevõtjad on altid sporti toetama, aga paratamatult elame me väikeses riigis. Meie majanduse maht on väike ja me ei saa sporti eratoetajatele rajada," ütles ta.

"EOK eelarvest suure osa moodustab tipp- ja saavutusspordile suunatud raha, EOK on mingil määral riigi käepikendus, ekspertorgan selle raha jagamisel. Suuri paremale-vasakule kaldeid teha ei saa. Süsteem peab olema läbipaistev, arusaadav ja nii aus kui võimalik, sest otsustamine on mingil määral alati subjektiivne, aga ütleme nii, et raha - ükskõik, millises sektoris - on alati vähe," jätkas Teigamägi.

Endine kergejõustikuliidu president möönis, et on medaliusku inimene. "Elu on mind kokku viinud paljude Eesti edukate sportlaste medalivõitudega ja enamasti, tahaks öelda alati, aga enamasti need ühendavad rahvast," ütles ta. "Kõik on rõõmsad, vahet pole, millised on nende poliitilised kuuluvused või suhtumine muudesse probleemidesse. Näha on, kuidas inimeste tuju muutub paremaks, kui keegi on maailmatasemel edukas."

Teigamägi usub, et Eesti spordikeskkond on praegu pigem turvaline. "Igaüks meist soovib, et kui meie lapsed lähevad trenni või huviringi, oleks see neile meeldiv tegevus, et nad sooviks sinna minna, et see oleks koht, kus nad leiaks sõpru, mitte koht, kus oleks kahtlused ja kõhklused. Ma arvan, et suur-suur enamus nii meie treenereid kui spordijuhte on sellise keskkonna loojad, mis on nii noortele kui täiskasvanud sportlastele turvaline."

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

viimased uudised

10:19

Leok lõpetas Prantsusmaa EM-etapi 12. kohal

09:46

Tamm jõudis Prantsusmaal pjedestaalile ja oli parim noorrattur

09:15

Hispaaniale värava löönud Neltsas: pingutuse koha pealt oli väga hästi

08:36

New York Knicks jõudis sel aastatuhandel esimest korda NBA finaali

08:07

Teigamägi EOK raha jagamisest: süsteem peab olema nii aus kui võimalik

25.05

Pärnpuu: poisid võitlesid meeletult, olen pingutusega väga rahul

25.05

Noormeeste jalgpallikoondis alustas kodust EM-i kaotusega Hispaaniale

25.05

Petrõkina esitles tükikesi uuest lühikavast: tervet kava näeb juba võistlustel

25.05

Mihkels: näen endal veel ühte sprindivõimalust Roomas

25.05

ETV spordisaade, 25. mai

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

24.05

Matthias Kalev: näpuga tuleb näidata neile, kes teadlikult reegleid rikuvad

20.05

Eesti parkuuritippe ootab juunis märgiline jõuproov

20.05

Lapsi köidab Eestis arenev ala parkuur

12.05

Ramo Kask klubide juhtimisest: eelarve seab oma piirid

12.05

Janar Talts kaitseb spordidirektori kommet riietusruumis sõna võtta

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

25.05

Olympiakos krooniti põlisrivaali koduareenil Euroliiga meistriks

25.05

Londonis võidutsenud Tribuntsov uuendas mitut Eesti rekordit Uuendatud

25.05

Valitsev olümpiavõitja langes Prantsusmaa lahtistel konkurentsist avaringis

25.05

Norra üllatas kindla võiduga Tšehhi üle ja pääses veerandfinaali

25.05

Soome ja Kanada noppisid MM-ilt taas võidupunktid

24.05

Lätile kaotanud Suurbritanniast sai Eesti jäähokikoondise vastane A-grupis

25.05

Itaalia väikeklubi jättis Milani ja Juventuse Meistrite liigast välja

25.05

Hispaania koondisesse ei valitud ühtegi Reali mängijat

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

24.05

Ussõk säilitas pika võitluse järel maailmameistrivööd

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo