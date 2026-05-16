Even Tudeberg kandideerib EOK presidendiks

Even Tudeberg
Erich Teigamägi kõrval kandideerib Eesti olümpiakomitee järgmiseks presidendiks ka endine laskesuusataja Even Tudeberg.

"Minu idee see ei olnud. See ei ole isiklik siht või ambitsioon, vaid teiste soov," sõnas 63-aastane Tudeberg Delfi Spordile ning lisas, et ei soovi ettepaneku tegijaid kõva häälega välja öelda.

Endine laskesuusataja tõi esile, et Eesti sport vajab rahulikumat ja tasakaalukamat juhtimist ning selget väärtuspõhist suunda. "Ilmselt on aeg sealmaal, et Eesti spordis tuleb uuesti luua rahulik tasakaal. Sport ei ole poliitika," sõnas Tudeberg.

Võimaliku EOK juhtimismudeli kohta tõi Tudeberg välja idee, kus organisatsioonis võiks olla üks president ja kaks asepresidenti. Üks asepresident võiks vastutada talve- ja teine suvespordi eest. Selline struktuur looks tema arvates parema tasakaalu ja süsteemsema juhtimise.

Lisaks peaks tema hinnangul EOK roll olema laiem kui ainult tippsport, hõlmates kogu spordisüsteemi koolidest klubideni.

Tudeberg võitis 1983. aastal NL-i koondise koosseisus laskesuusatamise juunioride MM-il teatesõidus hõbeda ning sai individuaalselt pronksi, aastatel 2000-02 oli ta laskesuusaliidu president ja tunamullu andis EOK talle aastaauhinna "Spordisõber 2024".

Toimetaja: Anders Nõmm

