Kanter: EOK üldkogule oli kodurahu nimel olulisem raskete teemade vältimine

EOK presidendi kohusetäitja Gerd Kanter. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Neljapäeva hilisõhtul oli tähtaeg esitada oma kandidatuur Eesti Olümpiakomitee valitavatesse organitesse. EOK presidendi kohusetäitja Gerd Kanter otsustas mitte kandideerida.

Varem EOK sportlaskomisjoni juhiks olnud Kanter sai endise riigijuhi Kersti Kaljulaidi asepresidendiks 2024. aasta oktoobris. Kui EOK erakorraline täiskogu Kaljulaidi aprilli lõpus ametist tagandas, sai Kanterist organisatsiooni ajutine president.

"27. aprillil avaldas EOK täiskogu umbusaldust Kersti Kaljulaidile ja koos sellega ka tema valitud spordiuuendusstrateegiale. Ma olin selle strateegia väljamõtlemise juures ja aitasin seda ka ellu viia, eelkõige tippsporti puudutavates küsimustes. Loomulikult kannan ma selle eest ka vastutust," kirjutas Kanter neljapäeval sotsiaalmeedias.

"Olin veendunud, et meie põhimõtted (väärtuspõhisus, professionaalsus, teaduspõhisus) oli õigesti valitud suund ja ma toetan neid tänaseni. Üldkogu sellist lähenemist ei aktsepteerinud ja leidis, et Eesti spordile on olulisem raskete ja keeruliste teemade vältimine kodurahu nimel," jätkas ta.

EOK presidendiks kandideerivad Eesti Kergejõustikuliidu endine president Erich Teigamägi ja endine laskesuusataja ning alaliidu juht Even Tudeberg.

"Vastavalt kokkuleppele eelmise tiimiga aitan ma 18. juunil organiseerida uusi EOK presidendivalimisi ja kannan hoolt, et juhtimise järjepidevus kuni uute juhtideni ei katkeks. Spordiga jään ma loomulikult seotuks," lisas olümpiavõitja.

