Teigamägi sai kandidaadina 44, Tudeberg 18 EOK liikme toetuse

21. mai südaööl lõppes kandidaatide ülesseadmine ja toetushäälte kogumine Eesti Olümpiakomitee 2026. aasta erakorraliste juhtorganite valimisteks. EOK presidendiks kandideerivad Erich Teigamägi ja Even Tudeberg.

Eesti Olümpiakomitee 123 liikmest esitas presidendikandidaadi 62 liiget. EOK presidendiks kandideerimiseks vajalikud 15 toetusallkirja kogusid aastatel 2006–25 Eesti Kergejõustikuliidu presidendina tegutsenud Erich Teigamägi ning endine laskesuusataja ja ettevõtja Even Tudeberg. Rohkem kandidaate ei esitatud.

Erich Teigamägi – 44 EOK liikme toetus

Eesti Akadeemiline Spordiliit, Eesti Autospordi Liit, Eesti Golfi Liit, Eesti Indiaca Liit, Eesti Jalgpalli Liit, Eesti Judoliit, Eesti Karate Föderatsioon, Eesti Kelguspordi Liit, Eesti Kergejõustikuliit, Eesti Kick-Boxingu Föderatsioon, Eesti Korvpalliliit, Eesti Käsipalliliit, Eesti Maadlusliit, Eesti Maleliit, Eesti Orienteerumisliit, Eesti Purjetamise Liit, Eesti Samboliit, Eesti Spordimeditsiini Föderatsioon, Eesti Sulgpalliliit, Eesti Sumoliit, Eesti Suusaliit, Eesti Sõudeliit, Eesti Taekwondo Föderatsioon, Eesti Taekwondo Liit, Eesti Tehnika- ja Spordiliit, Eesti Triatloni Liit, Eesti Turniiribridžiliit, Eesti Võrkpalli Liit, Erika Salumäe, Eriolümpia Eesti Ühendus, Jaak Uudmäe, Lääne-Virumaa Spordiliit, MTÜ Eesti Curlingu Liit, MTÜ Eesti Jäähokiliit, MTÜ Eesti Kriketi Liit, MTÜ Eesti Muay Thai Föderatsioon, MTÜ Eesti Ragbi Liit, MTÜ Eesti Spordiselts Kalev, MTÜ Eesti Tuletõrjespordi Liit, Saaremaa Spordiliit, Tallinna Spordiliit, Andres Lipstok, Toomas Tõnise, Urmas Sõõrumaa

Even Tudeberg – 18 EOK liikme toetus

Eesti Allveeliit, Eesti Castingu Liit MTÜ, Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit, Eesti Moodsa Viievõistluse Liit, Eesti Olümpiaakadeemia, Eesti Paralümpiakomitee, Eesti Poksiliit, Eesti Spordiajaloo Selts, Eesti Spordiselts Põhjakotkas, Eesti Tõstespordiliit, Eesti Vibuliit, Erki Nool, Irina Embrich, Janika Mölder, Järvamaa Spordiliit, MTÜ Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon, Tartu Spordiliit, Tõnu Endrekson

Asepresidendikandidaadid

Kahele kuni neljale asepresidendi kohale esitasid EOK liikmed 11 kandidaati. EOK asepresidendikandidaadid on:

Anne Rei (Eesti Jalgpalli Liit)

Erki Nool (Tartu Spordiliit)

Even Tudeberg (Toomas Tõnise)

Leho Haldna (Eesti Orienteerumisliit)

Mart Tarmak (Tõnu Tõniste, Eesti Maleliit)

Mihhail Kõlvart (Eesti Poksiliit, Eesti Samboliit, Eesti Taekwondo Föderatsioon, Eesti Taekwondo Liit)

Priit Lehtlaan (Eesti Lauatenniseliit)

Priit Sarapuu (Eesti Korvpalliliit, Eesti Käsipalliliit, Eesti Võrkpalli Liit)

Saskia Alusalu (Eesti Sõudeliit, Erki Nool)

Toivo Asmer (Eesti Autospordi Liit)

Tõnu Tõniste (Eesti Purjetamise Liit, Mart Tarmak)

Täitevkomitee kandidaadid

Valitakse 12-14 täitevkomitee liiget, neist pooled peavad olema olümpiaalaliitude esindajad. EOK liikmed esitasid 32 kandidaati. Täitevkomitee liikmete kandidaadid on:

Aivar Karotamm (Eesti Kergejõustikuliit)

Andres Lofitski (Eesti Lauatenniseliit)

Anne Rei (Eesti Jalgpalliliit)

Assar Jõepera (Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon)

Erki Nool (Tartu Spordiliit)

Erkki Vapper (MTÜ Eesti Muay Thai Föderatsioon)

Hanno Pevkur (Eesti Võrkpalliliit)

Helen Nelis-Naukas (Eesti Treenerite Liit)

Helir-Valdor Seeder (Eestimaa Spordiliit Jõud)

Jaan Toots (Eesti Poksiliit)

Jaanus Kriisk (Tõnu Endrekson, Eesti Indiaca Liit, Viljandimaa Spordiliit, Eesti Spordiajaloo Selts)

Kristjan Koll (Eesti Suusaliit)

Kristjan Port (Toomas Tõnise)

Leho Haldna (Eesti Orienteerumisliit)

Maire Arm (Eesti Uisuliit)

Mart Tarmak (Tõnu Tõniste, Eesti Maleliit)

Marti Hääl (Eesti Ratsaspordi Liit)

Martin Thomson (Lääne-Virumaa Spordiliit)

Mihhail Kõlvart (Eesti Samboliit, Eesti Taekwondo Liit, Eesti Taekwondo Föderatsioon)

Mihkel Mardna (Eesti Sõudeliit, Erki Nool)

Natalja Inno (Eesti Võimlemisliit, Janika Mölder)

Ott Kiivikas (Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit)

Pille Aule (Eesti Ujumisliit)

Priit Sarapuu (Eesti Korvpalliliit)

Raivo Rand (Eesti Jalgratturite Liit)

Rauno Parras (Eesti Jäähokiliit)

Saskia Alusalu (Urmas Sõõrumaa, Eesti Kelguspordi Liit)

Sven Nuutmann (Eesti Purjetamise Liit)

Sven Sester (Eesti Turniiribridžiliit)

Toivo Asmer (Eesti Autospordi Liit)

Toomas Tõnise (Eesti Moodsa Viievõistluse Liit)

Tõnu Tõniste (Eesti Spordiselts Põhjakotkas, Ühendus Sport Kõigile, Mart Tarmak)

Valimised toimuvad Eesti Olümpiakomitee täiskogul 18. juunil 2026 algusega kell 11 Tallinnas Hilton Tallinn Park hotellis.