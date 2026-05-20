Austria politsei dokumendid viitavad Veerpalu seotusele veredopinguga juba Libereci MM-il

Kuigi avalikkus teab täpsemalt murdmaasuusataja Andrus Veerpalu 2011. aastal alanud kasvuhormooniskandaali ja 2019. aasta Seefeldi MM-il oma hoolealuste vahelejäämist, siis viitavad Austria kriminaalpolitsei ametlikud uurimistoimikud kahtlusele, mille kohaselt võitis ta juba 2009. aasta maailmameistrivõistlustel kuldmedali veredopingu abiga.

Pärast 2019. aasta Seefeldi MM-il puhkenud dopinguskandaali võttis Austria politseiga ühendust dopingukuritegudes süüdi mõistetud endine spordiagent Stefan Matschiner, kes tegeles 2000. aastate lõpus veredopingu vahendamisega, kirjutab Eesti Ekspress.

Oma tunnistuses väidab Matschiner muu hulgas, et Andrus Veerpalu oli tema isiklik tuttav ja ta abistas Veerpalu veredopinguga vahetult enne tema karjääri viimast maailmameistritiitlit 15 km eraldistardist klassikatehnikasõidus.

Kuna Seefeldi kaasuse puhul polnud austerlane aga Team Haanjaga otseselt seotud, siis 2021. aastal rahvusvahelisse spordikohtusse teda tunnistama ei kutsutud. Enam-vähem samadel põhjustel jääb see tunnistus välja ka Eestis läbi viidud Mati Alaveri kohtuasja toimikutest ja Veerpalu enda kriminaalasjast Austrias.

Sestap polnud see info varem ka laiema avalikkuse ette jõudnud.  Enne arbitraažiistungit sai Veerpalu aga võimaluse edastada oma seisukoht Matschineri väidete kohta kirjalikult. Suusasangari sõnul ta Schmidti veredopinguvarustuse endist omanikku ei tunne. Seega ei saavat Matschineri väited Veerpalu veredopinguga abistamise kohta ka mitte kuidagi õiged olla.

Ametliku juriidilise lõpu sai juhtum 2024. aasta novembris, kui Veerpalu kutsuti Innsbrucki kohtusse, kus prokuratuur pakkus talle kokkulepet, mis tähendas eestlasele 700 euro suuruse rahatrahvi maksmist. Sellega eestlane ka nõustus.

