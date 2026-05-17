Sinner võitis koduareenil oma viimase seni puudu olnud Mastersi tiitli

24-aastane itaallane jäi kohe esimese seti alguses 0:2 taha, aga murdis kohe järgmises geimis tagasi ja hiljem seisuks 5:4 ise juhtima. Pärast avaseti vormistamist murdis ta kohe teise alguses taas ette ja sellest piisas.

Sinner korjas oma esimeselt servilt 83 protsenti punktidest ja realiseeris viiest murdepallist kolm. Ruudi vastavad näitajad olid 65 protsenti ja kahest üks. Samuti tegi norralane 23 lihtviga Sinneri 15 vastu.

Ühtlasi sai Sinnerist nüüd teine mees viimase poole sajandi jooksul Novak Djokovici kõrval, kes võitnud kõik üheksa Mastersi turniiri. Samuti lõpetas ta itaallaste poole sajandi pikkuse ootuse, sest viimati võitis Itaalia mees selle turniiri 1976. aastal (Adriano Panatta).

Oma Mastersi turniiri mänguvõitude seeria kasvatas Sinner 34 peale ja kerib jätkuvalt kõigi aegade rekordit. Paremuselt teine on Djokovic 31 võiduga 2011. aastal Indian Wellsi turniirist Cincinnati turniirini.