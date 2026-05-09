Esireket Sabalenka pidi Roomas rumeenlanna paremust tunnistama

Naiste tennise esireket Arina Sabalenka langes Roomas toimuval kõrgeima taseme naiste tenniseturniiril konkurentsist, kui valgevenelanna pidi tunnistama Sorana Cirstea paremust.

Sabalenka võitis avasetis seisult 3:2 viis järjestikust geimi ning saavutas 6:2, 2:0 edu, kuid maailma edetabeli 27. real paiknev Cirstea leidis vägeva vastuse ning viis 6:3 võiduga kohtumise otsustavasse setti. Rumeenlannal õnnestus seisul 2:2 murda ning 4:2 juhtima minna, kuid esireket jõudis siiski 5:5 viigini.

Cirstea toibus aga kiirelt ning võttis vastaselt pallingu kohe tagasi ja suutis järgmises geimis esimese matšpalliga suurepärase 6:2, 6:3, 7:5 võidu.

Rumeenlanna lõi kolmandas setis tohtri abi vajanud Sabalenkale kolm ässa, valgevenelanna sai ise hakkama kahe ässaga. Mõlemad naised murdsid vastase servi kuuel korral, Cirsteal oli 12 võimalust ja Sabalenkal üks vähem. Cirstea kohtub kaheksandikfinaalis tšehhitar Linda Noskovaga (WTA 13.), kes teenis ukrainlanna Oleksandra Olinõkova (WTA 68.) üle 6:1, 6:3 võidu.

Maailma neljas reket Coco Gauff teenis samuti edasipääsu, kui alistas argentiinlanna Solana Sierra (WTA 72.) 5:7, 6:0, 6:4. Ameeriklanna kohtub kaheksandikfinaalis igal juhul kaasmaalasega, kas Taylor Townsendi (WTA 96.) või Iva Joviciga (WTA 17.).

Belglanna Elise Mertens (WTA 22.) alistas maailma kaheksanda reketi Jasmine Paolini 4:6, 7:6 (5), 6:3. Kaheksandikfinaali tagas edasipääsu ka lätlanna Jelena Ostapenko (WTA 36.), kes lülitas hiinlanna Qinwen Zhengi (WTA 32.) konkurentsist tulemusega 4:6, 6:4, 6:4.