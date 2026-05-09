Lajalil ei õnnestunud Hiinas finaali pääseda

Lajal kaotas nelja parema seas korealasele Soonwoo Kwonile (ATP 252.) kaks tundi kestnud mängus 6:7 (5), 3:6.

Eesti esireket jäi esimeses setis kaks korda murdega taha, aga suutis seti kiiresse lõppmängu viia. Seal asus Lajal juhtima 2:0 ja 5:4, misjärel võitis korealane kolm punkti järjest ja kallutas seti enda kasuks. Teises setis sai otsustavaks kaheksas geim, kus Kwon sooritas seti ainsa murde.

Kwon kohtub finaalis kas viiendana asetatud hiinlase Yunchaokete Bu (ATP 152.) või Bu kaasmaalase Jie Cuiga (ATP 380.).