X!

Lajalil ei õnnestunud Hiinas finaali pääseda

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: ATP Challenger Tour/Instagram
Tennis

Eesti esireket Mark Lajal (ATP 158.) langes Hiinas Wuxis toimuval ATP Challenger 100 kategooria tenniseturniiril poolfinaalis konkurentsist välja.

Lajal kaotas nelja parema seas korealasele Soonwoo Kwonile (ATP 252.) kaks tundi kestnud mängus 6:7 (5), 3:6.

Eesti esireket jäi esimeses setis kaks korda murdega taha, aga suutis seti kiiresse lõppmängu viia. Seal asus Lajal juhtima 2:0 ja 5:4, misjärel võitis korealane kolm punkti järjest ja kallutas seti enda kasuks. Teises setis sai otsustavaks kaheksas geim, kus Kwon sooritas seti ainsa murde.

Kwon kohtub finaalis kas viiendana asetatud hiinlase Yunchaokete Bu (ATP 152.) või Bu kaasmaalase Jie Cuiga (ATP 380.).

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

tenniseuudised

12:40

Lajalil ei õnnestunud Hiinas finaali pääseda

08.05

Vigastuspausilt naasnud Djokovic kaotas Roomas 20-aastasele horvaadile

08.05

Swiatek kaotas Rooma turniiri avaringis maailma 63. reketile seti

08.05

Ingrid Neel pääses Floridas paarismängu finaali Uuendatud

08.05

Kehvasti alustanud Lajal teenis veerandfinaalis suurepärase võidu

07.05

Nuudi langes Rootsis välja

06.05

Nuudi teenis Rootsis kolmanda võidu

06.05

17 murdepalli tõrjunud Lajal pääses tõelise maratoni järel veerandfinaali

05.05

Äsja esimese WTA 1000 turniiri võitnud Kostjuk Rooma ei sõida

04.05

Lajal alustas Hiinas tasavägise võiduga

04.05

Anikina jõudis J200 turniiril veerandfinaali, aga haigestumine sundis loobuma

04.05

Mark Lajal tõusis edetabelis kuus kohta

03.05

Ülivõimas Sinner tegi Madridis tenniseajalugu

02.05

Kostjuk teenis karjääri esimese WTA 1000 turniirivõidu

02.05

Ingrid Neeli jaoks katkes Florida turniir poolfinaalis

multimeedia

sport.err.ee uudised

12:40

Lajalil ei õnnestunud Hiinas finaali pääseda

12:24

Lisell Jäätma võitis MK-etapil kulla ja tuli koos vennaga pronksile Uuendatud

12:19

Marneri kübaratrikk oli Ducksile liiast

11:41

Ebras katkestas Vuelta

11:08

Ukraina hokimeestele ulatasid ootamatult abikäe leedukad

09:49

Fääridelt lahkunud Sorga: ma ei suutnud seda vaimselt taluda

09:22

Dortmund kindlustas Bundesligas teise koha

08:41

Wembanyama vedas Spursi teise võiduni

08:05

Rooba koduklubi kaotas rekordiliselt pika finaalmängu

08.05

Teise järjestikuse võidu saanud Tammeka võttis Kuressaarelt revanši

08.05

Žalgiris viis mängu lisaajale, kuid finaalturniirile jõudis tiitlikaitsja

08.05

Serviti kapten: klubi teeb väga kõva tööd, et seda punti koos hoida

08.05

ETV spordisaade, 8. mai

08.05

Makke võidu võtmest: näitasime selles mängus rohkem iseloomu

08.05

Vigastuspausilt naasnud Djokovic kaotas Roomas 20-aastasele horvaadile

08.05

Põlva Serviti krooniti 11. korda järjest Eesti käsipallimeistriks

08.05

TalTech võitles lõpuni, aga Kalev/Cramo pääses taas finaali

08.05

Ogier kerkis Fourmaux' ebaõnne järel Portugalis liidriks, vahed väikesed

08.05

Tiisaar ja Korotkov võitsid Madridi MK-etapil alagrupi

08.05

Lisell Jäätma jõudis teist MK-etappi järjest poolfinaali

loetumad

07.05

Kõlvart: kriis tekkis, sest sporti juhtis keegi, kel puudus arusaam, mis on tippsport

07.05

EADSE vastas Tõnis Sildarule: edu ei pea tulema läbi vägivalla ja inimeste murdmise

08.05

Kehvasti alustanud Lajal teenis veerandfinaalis suurepärase võidu

08.05

Madis Mihkels sai Itaalia velotuuri avaetapil viienda koha

08.05

TalTech võitles lõpuni, aga Kalev/Cramo pääses taas finaali

08.05

Ogier kerkis Fourmaux' ebaõnne järel Portugalis liidriks, vahed väikesed

08.05

Žalgiris viis mängu lisaajale, kuid finaalturniirile jõudis tiitlikaitsja

08.05

Lakers ei ole kohtunike tööga rahul: LeBroni vastu ei vilistata vigu ära

09:49

Fääridelt lahkunud Sorga: ma ei suutnud seda vaimselt taluda

08.05

Vigastuspausilt naasnud Djokovic kaotas Roomas 20-aastasele horvaadile

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo