Lajal alustas Hiinas tasavägise võiduga

Mark Lajal
Eesti esireket Mark Lajal (ATP 158.) jõudis Hiinas Wuxis alanud ATP Challenger 100 kategooria tenniseturniiril teise ringi.

Turniiril kuuendana asetatud Lajal alistas avaringis tund ja 44 minutit kestnud kohtumises 7:6 (2), 6:4 jaapanlase Renta Tokuda (ATP 330.).

Lajal jäi avasetis kohe murdega 0:2 taha, aga võitis siis neli geimi järjest ja läks omakorda murdega 4:2 juhtima. Tokuda sai murde kohe tagasi ja viigistas seisu. Sett läks kiiresse lõppmängu, kus Lajal jäi kindlalt 7:2 peale.

Teises setis murdis esimesena Lajal, asudes 2:1 juhtima, aga seejärel kaotas ta kohe enda pallingugeimi. Uuesti murdis Lajal üheksandas geimis, minnes 5:4 ette ning seejärel oli ta enda servil kindel, võttes võidu esimesel matšpallil.

Lajal servis kuus ässa ja tegi neli topeltviga, Tokuda sai kirja vaid ühe topeltvea. Lajal realiseeris kümnest murdevõimalusest neli, Tokuda suutis üheksast murdepallist ära kasutada kolm. Äralöökidest teenis Lajal 16 ja Tokuda 19 punkti, lihtvigu kogunes eestlasel 40 ja jaapanlasel 45. Mängitud punktidest võitis Lajal 83 ja Tokuda 76.

Teises ringis läheb Lajal vastamisi Kasahstani esindava Mihhail Kukuškiniga, kes praegu paikneb maailma edetabelis 281. real, kuid seitse aastat tagasi oli ta maailma 39. reket. Kukuškin alistas avaringis 7:6 (4), 6:3 vabapääsmega põhitabelisse koha saanud hiinlase Zhang Tianhui (ATP 798.).

Lajal ja Kukuškin on omavahel varem kaks korda mänginud – 2025. aasta Austraalia lahtiste kvalifikatsioonis jäi Lajal peale 6:0, 6:2, aga tänavu jaanuaris Oeirases peetud Challengeril võitis Kukuškin 6:7 (4), 6:2, 7:5.

Toimetaja: Maarja Värv

