X!

Austria lipu alla kolinud Potapova tegi ajalugu

Anastasia Potapova
Madridis toimuval kõrgetasemelisel naiste tenniseturniiril tegi ajalugu poolfinaali jõudnud Austria esindaja Anastasia Potapova (WTA 56.).

Alates 1990. aastast, kui hakati korraldama Tier 1 või WTA 1000 taseme turniire, on tegemist alles esimese korraga, kui põhitabelisse õnneliku kaotajana pääsenud tennisist jõuab nelja hulka.

Potapova sai veerandfinaalis jagu tšehhitar Karolina Pliškovast (WTA 197.) 6:1, 6:7 (4:7), 6:3. Seejuures jättis alates mullu detsembris Austriat esindav mängija teises setis kasutamata kolm matšpalli.

25-aastane Saraatovis sündinud tennisist jõudis WTA 1000 turniiri poolfinaali esimest korda. Varem on ta kolm korda piirdunud veerandfinaaliga.

Järgmisena ootab teda kas ukrainlanna Marta Kostjuk (WTA 23.) või taas tšehhitar Linda Noskova (WTA 13.). Teise finalisti selgitavad Mirra Andrejeva ja ameeriklanna Hailey Baptiste.

Toimetaja: Siim Boikov

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo