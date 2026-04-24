Katsuta saab Kanaari saartel lisaks Tänakule toetuda ka Rovanperä juhistele

Takamoto Katsuta ja Kalle Rovanperä Autor/allikas: Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
Autoralli MM-sarja üldliider Takamoto Katsuta (Toyota) saab toetub tänavu endise tiimikaaslase Ott Tänaku õpetustele, aga Kanaari saarte rallil on jaapanlase toetajaks kahekordne maailmameister Kalle Rovanperä.

Tänak astus selleks hooajaks autoralli MM-sarjast kõrvale, aga hooaja käigus selgus, et eestlane on Katsutat abistanud. Jaapanlane teenis märtsis Keenias oma karjääri esimese rallivõidu ning lisas seejärel Horvaatias teisegi, Kanaari saarte rallil saab ta tuge mullu seal domineerinud Kalle Rovanperält.

"Rääkisin Kallega [kolmapäeval] ja ta vaatas mu testikatse läbimisi," rääkis Katsuta ralliportaalile DirtFish. "Ta hoolitses eelmine aasta oma rehvide eest väga hästi ja sõitis väga kiiresti, see oli muljetavaldav. Olen temaga palju rääkinud, uurinud temalt, millele keskenduda."

Jaapanlane võitis neljapäevase avakatse ning jahib oma kolmandat järjestikust rallivõitu. "Siin sõidaks nagu ringrajal. Sa pead väga kindlalt teadma, mida oma rehvidega teha. Pead nende ja auto eest hoolitsema, tajuma, kus piir asub," rääkis Katsuta. "See pole lihtne, aga Kalle ja Ott annavad mulle nõu."

Katsuta on sel hooajal nelja ralliga teeninud kaks võitu ja ühe teise koha, 81 punktiga on ta Kanaari saartel MM-sarja üldliider. Talle järgnevad tiimikaaslased Elfyn Evans (74 p), Oliver Solberg (68 p) ja Sami Pajari (52 p), viiendal kohal on Hyundai mees Adrien Fourmaux (49 p).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

Katsuta saab Kanaari saartel lisaks Tänakule toetuda ka Rovanperä juhistele

Katsuta saab Kanaari saartel lisaks Tänakule toetuda ka Rovanperä juhistele

