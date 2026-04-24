Katsuta saab Kanaari saartel lisaks Tänakule toetuda ka Rovanperä juhistele

Tänak astus selleks hooajaks autoralli MM-sarjast kõrvale, aga hooaja käigus selgus, et eestlane on Katsutat abistanud. Jaapanlane teenis märtsis Keenias oma karjääri esimese rallivõidu ning lisas seejärel Horvaatias teisegi, Kanaari saarte rallil saab ta tuge mullu seal domineerinud Kalle Rovanperält.

"Rääkisin Kallega [kolmapäeval] ja ta vaatas mu testikatse läbimisi," rääkis Katsuta ralliportaalile DirtFish. "Ta hoolitses eelmine aasta oma rehvide eest väga hästi ja sõitis väga kiiresti, see oli muljetavaldav. Olen temaga palju rääkinud, uurinud temalt, millele keskenduda."

Jaapanlane võitis neljapäevase avakatse ning jahib oma kolmandat järjestikust rallivõitu. "Siin sõidaks nagu ringrajal. Sa pead väga kindlalt teadma, mida oma rehvidega teha. Pead nende ja auto eest hoolitsema, tajuma, kus piir asub," rääkis Katsuta. "See pole lihtne, aga Kalle ja Ott annavad mulle nõu."

Katsuta on sel hooajal nelja ralliga teeninud kaks võitu ja ühe teise koha, 81 punktiga on ta Kanaari saartel MM-sarja üldliider. Talle järgnevad tiimikaaslased Elfyn Evans (74 p), Oliver Solberg (68 p) ja Sami Pajari (52 p), viiendal kohal on Hyundai mees Adrien Fourmaux (49 p).