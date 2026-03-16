Tänak ja Rovanperä on Katsuta üle uhked: esimene on nüüd kirjas!

Jaapani rallitäht Takamoto Katsuta (Toyota) jõudis nädalavahetusel kauaoodatud võiduni, kui teenis raskel Keenia MM-rallil oma karjääri esimese rallivõidu. Rallimaailmas on paljud jaapanlase üle uhked, oma toetust avaldasid ka Ott Tänak ning Kalle Rovanperä.

Nagu tihtipeale Keenias juhtub, kujunes ka tänavune ralli pigem vastupidavust testivaks mõõduvõtuks. Katsuta ja kaardilugeja Aaron Johnston pidasid kenasti ralli lõpuni vastu ning teenisid koos oma esimese rallivõidu, edestades Adrien Fourmaux'd (Hyundai) 27,4 sekundiga. Teised konkurendid jäid neist kahest mitme minuti kaugusele.

"Ma ei tea, mida öelda. Meil on olnud nii palju keerulisi aegu, Aaron on väga kõvasti tööd teinud ja tiim on minusse uskunud. Isegi siis, kui ma neid alt vedasin," ütles emotsionaalne Katsuta pühapäeval finišis. "Pere on mind alati toetanud, see tähendab mulle palju. Tahaksin tänada ka Otti (Tänak - toim), kes on minuga kontaktis olnud ja mind aidanud."

Tänak pani pärast eelmise hooaja lõppu karjääri pausile, aga on sel hooajal endist tiimikaaslast abistanud. "Ma olen su üle väga uhke, sõber! Ma tean, kui palju see sulle tähendab ja kui palju sa tööd teinud oled. Esimene on nüüd kirjas, vaatame järgmise poole!" kirjutas eestlane. "Hästi tehtud, Taka-san!"

Kahekordne maailmameister Kalle Rovanperä (Toyota) lahkus samuti tänavu MM-sarjast, aga hoiab sarnaselt Tänakule ikka sõbra tegevustel silma peal. "Viimast päeva oli väga põnev jälgida ja ma olin ilmselt rohkem närvis kui kunagi sõites olin. See oli nii oluline moment ka minu jaoks, olin Takaga nii mitu aastat koos, läbi hea ja halva," ütles soomlane.

"Toetasime üksteist läbi tõusude ja mõõnade, see võit oli kõigi jaoks emotsionaalne. Kui saad sellistes tingimustes võidu kätte, pidid selle nimel kõvasti võitlema. Ta teenis selle välja, nii see Safari [rallil] käibki," jätkas Rovanperä.

MM-sarja üldliidrina jätkab Elfyn Evans (Toyota), kes pidi Keenias katkestama, aga on kogunud 66 punkti. Ralli algust dikteerinud Oliver Solberg (Toyota) on 58 punktiga teine, Katsuta (55 p) jääb temast kolme punkti kaugusele. Esikolmikule järgneb Adrien Fourmaux (Hyundai; 47 p).

Autoralli MM-sari jätkub 9. aprillil Horvaatia ralliga.