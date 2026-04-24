Toyotal on Kanaari saartel viisikjuhtimine, esikohal Ogier

Autoralli
Adrien Fourmaux Kanaari saarte MM-rallil
Adrien Fourmaux Kanaari saarte MM-rallil Autor/allikas: Hyundai Motorsport
Autoralli

Autoralli MM-hooaja viiendal etapil Gran Canarial on kuue kiiruskatse järel esikohal Toyota sõitja Sebastien Ogier, kes edestab sealjuures nelja meeskonnakaaslast.

Kolmas kiiruskatse jäeti valesse kohta parkinud pealtvaatajate tõttu ära, aga viiel seni lõppenud kiiruskatsel on kiireimat aega näidanud kolm Toyota sõitjat. Kui neljapäevase avakatse võitis Takamoto Katsuta, kerkis Ogier reede hommikul toimunud teise katsega liidriks ning on tipus püsinud kogu päeva jooksul.

Viienda katse võiduga kerkis teiseks Oliver Solberg, kes kaotab pärast Tejeda - San Mateo katse kordusläbimist Ogier'le 6,6 sekundit. Kolmas on Sami Pajari (+11,4), neljas Elfyn Evans (+13,1) ning viies Katsuta (+21,0).

Kolmest Hyundai sõitjast on seni parimas hoos Dani Sordo (+37,5), Adrien Fourmaux kaotab talle 6,1 ja Thierry Neuville omakorda 13,4 sekundiga. "Nad [Toyotad] liiguvad sõidujoones, aga mina ei saa seda kasutada. Ma ei saa auto esiosa usaldada, tasakaal ei ole paigas," oli Neuville päeval nördinud.

Romet Jürgenson ega Robert Virves Kanaaridel WRC punkte ei kogu, viie katse järel kaotab neist esimene Rally2 masinate arvestuses esikohal olevale Yohan Rosselile 46,1 ning teine 51,0 sekundit.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

sport.err.ee uudised

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo