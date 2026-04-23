FIS-i president sai tagasivalimiseks abikäe Gruusiast

Nimelt näeb FIS-i põhikiri ette, et kandidaatidel peab olema esitajariigi kehtiv pass. 64-aastane ärimees Eliasch on sündinud Rootsis ja lisaks on tal ka Suurbritannia pass, aga kumbki neist riikidest teda presidendikandidaadiks ei esitanud. Nädala alguses kirjutasid mitmed Põhjamaade väljaanded, et Eliasch saab Armeenia passi ja on nende kandidaat, kuid ametlikus kandidaatide nimekirjas on tema nime taga hoopis Gruusia, seega vastavalt reeglitele peab tal nüüd olema kehtiv Gruusia pass. Eliasch ise pole selle kohta selgitusi jaganud.

Lisaks Eliaschile kandideerivad FIS-i presidendiks Alexander Ospelt (Liechtenstein), Anna Harboe Falkenberg (Taani), Dexter Paine (USA) ja Victoria Gosling (Suurbritannia). Kõik peale Eliaschi kandideerivad ka nõukokku, kui neil ei õnnestu presidendiks saada.

Valimised toimuvad Serbia pealinnas Belgradis peetava FIS-i kongressi raames 11. juunil.