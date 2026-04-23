Lajal kaotas Lõuna-Koreas tasavägise maratonmängu

Lajal jäi kolm tundi ja 34 minutit kestnud kohtumises 6:7 (10), 7:6 (3), 3:6 alla Taivani mängijale Yu Hsiou Hsule (ATP 218.).

Lajal murdis kohe nulliga Hsu servi ning asus mängu 2:0 ja 3:1 juhtima, aga kaotas siis enda pallingugeimi. Seisul 4:4 murdis Lajal uuesti, aga setivõidu eest servides kaotas ta taas oma pallingu. Sett läks kiiresse lõppmängu, kus Lajal juhtis 3:0 ja 5:3, tal oli kaks settpalli – seisul 6:5 ja 7:6 –, aga lõpuks vormistas neljandal settpallil setivõidu hoopis Hsu.

Teises setis oli Lajalil 6:5 eduseisus kolm settpalli, aga Hsu suutis servi hoida ja sett läks taas kiiresse lõppmängu. Sel korral Lajal teenitud edu käest ei andnud ning jäi peale 7:3, seega sett 7:6 eestlasele.

Otsustavas setis kaotasid mõlemad alustuseks enda servigeimi. Hsu 3:2 eduseisus oli kolm järjestikust murret ehk Hsu pääses 5:3 juhtima ning seejärel võttis ta teisel matšpallil võidu.

Lajal servis seitse ässa, aga tegi ka kaheksa topeltviga, Hsu sai kirja kolm ässa ja kaks topeltviga. Äralöökidest teenis Lajal 36 ja Hsu 37 punkti, lihtvigu kogunes Lajalil 59 ja Hsul 62. Mängitud punktidest võitis Lajal 128, Hsu 135.

Lajal realiseeris kaheksast murdevõimalusest neli ja päästis ise 16 murdepallist 11.

Järgmisel nädalal peaks Lajal ülesandmiste põhjal mängima ATP Challenger 75 kategooria turniiril Hiinas Jiujiangis.