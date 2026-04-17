X!

Mistra käsipallurid tulid Eesti meistriteks

Käsipall
Käsipall

Mistra alistas käsipalli Eesti naiste meistrivõistluste finaalseeria kolmandas kohtumises KK Mella 40:27 (23:13) ja teenis meistritiitli.

Kolme võiduni peetud finaalseerias kaks esimest kohtumist võitnud Mistra haaras juba poolajaks kindla edu ja Mella ei suutnud pärast vaheaega imet korda saata.

Maarja Treiman viskas värskete meistrite kasuks tosin väravat, kuus tabamust lisas Merili Heinla. Viie väravaga panustasid Teele Utsal ja Daniela Tuusis. Mella parim oli seitsmega Marianna Kireeva.

Mistra treener Martin Kalvet jäi mänguga rahule, kuigi tema sõnul oli kaitsetöö täna natuke kehvem võrreldes eelmise mänguga. "Saime vaatamata pisivigastustele hakkama. Vahepeal kartsime, et liidrid kukuvad välja, aga kõik jäid terveks," rõõmnustas ta.

Mistra ja Mella kannul teenis pronksmedalid HC Tabasalu, kes jättis neljandaks SK Tapa/Tapa valla spordikooli esinduse.

Hooaja sümboolsesse koondisesse arvati Annabel Aavik (vasakäär), Maarja Treiman (vasaksisemine), Gertu Jõhvikas (mängujuht), Eliisabet Põldver (joonemängija), Daniela Tuusis (paremsisemine), Oksana Nikora (paremäär) ja Veronika Fomina (väravavaht).

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

käsipalliuudised

20:29

Mistra käsipallurid tulid Eesti meistriteks

08:48

Liidrita jäänud Viljandi alustas poolfinaalseeriat võidukalt

15.04

Põlva Serviti asus esimest poolfinaalseeriat juhtima

14.04

Serviti esindaja: võitleme alati finaalturniiri korraldusõiguse eest

14.04

Koduses käsipalli meistriliigas tehakse algust poolfinaalidega

14.04

Eesti käsipallikohtunikud vilistasid Pariisi OM-i poolfinalisti mängu

13.04

Mistra jõudis meistritiitlist võidu kaugusele

12.04

Serviti võitis kodusaalis Balti meistritiitli, Mistra sai pronksi

11.04

Serviti pääses kodupubliku ees Balti liiga finaali

11.04

Maailma ühe suurema käsipallilegendi karjäär saab otsa

09.04

Närvilise alguse ületanud Mistra võitis finaalseeria avamängu

09.04

Serviti kapten enne finaalturniiri: favoriidikoorem tuleb võtta enda õlule

09.04

Tabasalu naiskond võitis pronksiseeria avamängu

08.04

Käsipalli meistriliiga põhiturniir lõppes favoriitide võiduga

02.04

Serviti teenis Tapa üle hooaja neljanda võidu

multimeedia

sport.err.ee uudised

20:29

Mistra käsipallurid tulid Eesti meistriteks

19:30

Dirk Nowitzki nimetatakse FIBA kuulsuste halli

19:05

Chelsea ja Moises Caicedo sõlmisid uue lepingu

18:48

Uurimise all olev Tšehhi tennisetäht tunnistas vaimse tervise probleeme

18:17

Carlos Alcarazil jääb jälle kodune tippturniir mängimata

17:42

Ott Tänak valmistab ette Toyota 2027. aasta autot

17:21

Eesti profiklubi õige taktika tõi Hiina kuumuses hooaja avavõidu

16:30

Kaldvee ja Lill alustasid MK-etappi kaotuse ja võiduga

16:05

Donetski Šahtar teeb taas suurepärast eurohooaega

15:41

Milline on taliolümpia tulevik kliimamuutuste ajastul?

14:48

Tilga: ma ei saanud oma hetkeseisu kohta väga palju targemaks

14:16

Djokovic jätab ka Madridi turniiri vahele

13:31

Savoie kübaratrikk andis Oilersile play-off'iks eelise

12:57

Vaheri ja Janseni hooaeg jätkub Portugali meistrivõistluste avaetapiga

12:18

Messi soetas Hispaanias David Raya ja Jordi Alba kasvatajaklubi

loetumad

16.04

Klavan hukkunud meeskonnakaaslasest: maailm kaotas imelise inimese

16.04

Tüdrukute jalgpalliturniir Tallinnas jääb välisklubide sõjahirmu tõttu ära

17:42

Ott Tänak valmistab ette Toyota 2027. aasta autot

16.04

Autasustamisel Ukraina lipule selja keeranud Vene võimleja sai hoiatuse

16.04

Kergejõustikuliit jättis rahapatakaid lehvitanud Türgi pika ninaga

16.04

Endine Arsenali ja Juventuse väravavaht suri 48 aasta vanuselt

11:42

Paarissõidu olümpiavõitjad tõmbasid karjäärile joone alla

15.04

Suri edukas ja põneva käekäiguga Madridi Reali legend

16.04

Maratonitipu tütar TV 10 etapil: ema jookseb tundide kaupa, see on julm!

00:15

Fenerbahce lasi 26-punktilisel edul sulada, aga lõpetas siiski nukra seeria

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo