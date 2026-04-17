Mistra käsipallurid tulid Eesti meistriteks

Kolme võiduni peetud finaalseerias kaks esimest kohtumist võitnud Mistra haaras juba poolajaks kindla edu ja Mella ei suutnud pärast vaheaega imet korda saata.

Maarja Treiman viskas värskete meistrite kasuks tosin väravat, kuus tabamust lisas Merili Heinla. Viie väravaga panustasid Teele Utsal ja Daniela Tuusis. Mella parim oli seitsmega Marianna Kireeva.

Mistra treener Martin Kalvet jäi mänguga rahule, kuigi tema sõnul oli kaitsetöö täna natuke kehvem võrreldes eelmise mänguga. "Saime vaatamata pisivigastustele hakkama. Vahepeal kartsime, et liidrid kukuvad välja, aga kõik jäid terveks," rõõmnustas ta.

Mistra ja Mella kannul teenis pronksmedalid HC Tabasalu, kes jättis neljandaks SK Tapa/Tapa valla spordikooli esinduse.

Hooaja sümboolsesse koondisesse arvati Annabel Aavik (vasakäär), Maarja Treiman (vasaksisemine), Gertu Jõhvikas (mängujuht), Eliisabet Põldver (joonemängija), Daniela Tuusis (paremsisemine), Oksana Nikora (paremäär) ja Veronika Fomina (väravavaht).