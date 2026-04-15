Esimese britina paarismängu esinumbriks tõusnud Murray lõpetas karjääri

Viimase slämmivõidu sai Jamie Murray 2019. aasta USA lahtiste segapaarismängus koos Bethanie Mattek-Sandsiga Autor/allikas: SCANPIX/AP
Esimese Suurbritannia tennisistina paarismängus maailma esinumbriks tõusnud 40-aastane Jamie Murray teatas, et tõmbab sportlaskarjäärile joone alla.

"Minu tenniseteekond saab pärast 36 aastat läbi," kirjutas Murray ühismeedias. "Mul on väga vedanud, et see suurepärane sport on mulle selliseid imelisi kogemusi andnud. Aitäh ema, isa, Andy, Ale, Alan, Louis ja Thomas teie toetuse, pingutuste ja ohverduste eest kogu mu karjääri vältel, tänu teile õnnestus mul nii palju saavutada."

"Tänan ka kõiki teisi, kes on mind aidanud või toetanud, olen teile kõikidele tänulik. Ootan põnevusega elu pärismaailmas," lisas ta lõpetuseks.

2004. aastal profikarjääri alustanud Murray võitis seitse slämmiturniiri: 2007. aastal võidutses ta Wimbledonis segapaarismängus koos Jelena Jankoviciga, 2017. aastal Wimbledonis ja USA lahtistel segapaarismängus koos Martina Hingisega, 2018. ja 2019. aastal USA lahtistel segapaarismängus koos Bethanie Mattek-Sandsiga ning 2016. aastal Austraalia ja USA lahtistel meeste paarismängus koos Bruno Soaresega. Lisaks võitudele mängis ta veel kolmel korral meeste paarismängu finaalis – viimati 2021. aastal USA lahtistel – ning kahel korral segapaarismängu finaalis, viimati 2020. aasta Austraalia lahtistel.

Endise maailma esireketi Andy Murray vanem vend Jamie tõusis esimest korda paarismängu maailma esireketiks 2016. aasta 4. aprillil.

2015. aastal aitasid vennad Murray Suurbritannia Davise karikasarjas 79-aastase vaheaja järel võidule, seejuures tõid vennad Murrayd olulise paarismänguvõidu nii veerandfinaalis, poolfinaalis kui finaalis.

Ühtekokku võitis Jamie Murray karjääri jooksul 34 paarismänguturniiri, neist kaks enda noorema vennaga.

Toimetaja: Maarja Värv

