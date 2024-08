Kaotus paarismängus lõpetas Murray suurepärase karjääri

37-aastane Murray ütles enne olümpiamänge, et paarismänguturniir jääb tema karjääri viimaseks. Murray ja Evans võitsid Pariisis kaks emotsionaalset matši, päästes kahe peale kokku seitse matšpalli.

Esmalt said nad jagu jaapanlastest Taro Danielsist ja Kei Nishikorist, teises ringis lülitasid nad konkurentsist belglased Sander Gille ja Joran Vliegeni.

Murray hiilgav karjäär sai aga neljapäeva õhtul lõpu, kui ameeriklased Taylor Fritz ja Tommy Paul brittide vastu kindla 6:2, 6:4 võidu teenisid. Avasetis läks USA paar kiirelt 4:0 juhtima, teises setis tormasid nad 4:1 juhtima.

Tommy Paul ja Taylor Fritz kohtuvad poolfinaalis Austraalia paariga Matthew Ebden - John Peers. Neljapäeval selgus ka esimene finalist, kui ameeriklased Austin Krajicek ja Rajeev Ram teises poolfinaalis tšehhid Tomaš Machaci Adam Pavlasek alistasid.

