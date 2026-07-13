Endise maailma esireketi poeg sai Wimbledoni finaalis napi kaotuse

17-aastane Cruz Hewitt kaotas veidi üle kahe tunni kestnud finaalis 6:4, 4:6, 5:7 turniiri kvalifikatsioonist alustanud 16-aastasele ameeriklasele Jordan Leele.

Enne finaali polnud endise maailma esireketi poeg ühtegi setti kaotanud. Finaalis juhtis ta otsustavas setis 4:2, aga jäi lõpuks siiski USA tulevikulootusele alla.

"See oli minu jaoks väga eriline nädal, mängisin väga head tennist. Kasvasin siin üles, nägin oma isa siin mängimas ja see on privileeg, et saan siin nüüd ise mängida," ütles Hewitt, lisades, et tõenäoliselt oli see tema karjääri viimane matš juunioride seas. Noormehe järgmine siht on mängida kodusel slämmiturniiril ehk Austraalia lahtistel meistrivõistlustel meeste seas põhitabelis.

Lee oli vahepeal randmevigastuse tõttu seitse kuud võistlustelt eemal, seetõttu oli võit tema jaoks veelgi erilisem. "See, et seisan siin karikaga, on minu jaoks väga tähtis. Vähesed teadsid, et olen viimased poolteist aastat erinevate vigastustega võidelnud. Aasta tagasi istusin kodus diivanil ega teadnud, kas saan veel tennist mängida, nii et olen väga õnnelik, et olen nüüd siia jõudnud," rõõmustas Lee.

Tüdrukute seas võitis tänavu Wimbledoni neutraalse lipu all mängiv Anna Puškarjova, kes alistas finaalis 5:7, 6:3, 6:4 turniiril esimesena asetatud hiinlanna Sun Xinrani. "Kui keegi oleks mulle paar nädalat tagasi öelnud, et minust saab Wimbledoni võitja, oleksin küsinud, kas nad teevad minu üle nalja," muheles Puškarjova. "Oleksin öelnud, et see on halb nali, sest kaotasin Roehamptoni noorteturniiril avaringis ja arvasin, et kaotan ka siin avaringis."

Anna Puškarjova Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com

Naiste paarismängus võidutses kümnenda paigutusega Hiina-Prantsusmaa duo Guo Hanyu ja Kristina Mladenovic, alistades finaalis 6:3, 7:5 teisena asetatud Kanada-Brasiilia paari Gabriela Dabrowski ja Luisa Stefani. Teel finaali olid Guo ja Mladenovic alistanud ka esimesena paigutatud Katerina Siniakova ja Taylor Townsendi.

Mladenovicist sai esimene prantslanna, kes on profitennise ajastul Wimbledonis naiste paarismängus võidutsenud, Guo on teine hiinlanna, kes sellega hakkama sai.

Guo Hanyu ja Kristina Mladenovic Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com

Guo jaoks oli see karjääri esimene slämmivõit, Mladenovic seevastu sai kümnenda võidu – tal oli varasemast kuus slämmivõitu naiste paarismängus ja kolm segapaaris. Just segapaaris ja just Wimbledonis teenis ta enda karjääri esimese slämmivõidu – 2013. aastal koos Daniel Nestoriga.