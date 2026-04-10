X!

Pettunud Solberg: pean võib-olla sammu tagasi võtma

Oliver Solberg
Tänavuse autoralli MM-sarja hooaja avaetapil võidutsenud ja Horvaatia rallile teiselt kohalt läinud Oliver Solbergi (Toyota) ralli sai läbi pärast 4,8 kilomeetri läbimist.

24-aastane Solberg sõitis Horvaatia mõõduvõtu esimesel katsel teelt välja ja pidi koheselt katkestama. "Proovisin esimest korda kõva seguga rehvi. See on veidi libedam kui ma ootasin ja siin ei saa väga palju eksida. Mul oli terve sõidu alajuhitavust," ütles rootslane portaalile DirtFish.

"Kiirusega oli kõik hästi, aga ühes kurvis oli alajuhitavust ja puudutasin teeäärt, see viis auto kraavi. Olin endast väljas," lisas Solberg.

Pealtvaatajad üritasid küll tema Toyota kraavist välja ajada, aga Yarisega oli juba muid probleeme. "Vahest oleksime selle välja saanud, aga midagi juba põles. Ma ei tahtnud autot täiesti ära hävitada, olin juba selleks hetkeks kõik kaotanud," rääkis Solberg.

"Tahan lihtsalt, et mul hästi läheks..." ütles ta läbi pisarate. "Võib-olla pean sammu tagasi võtma, sõidukogemuse ja rehvide peale mõtlema. Muud polegi."

Tema lootused üldarvestuses aga ülemäära suurt hoopi ei saanud, sest MM-sarja üldliider, tiimikaaslane Elfyn Evans oli kolmandal katsel välja sõitmise järel samuti sunnitud katkestama. Avapäeva lõpuks oli esikohal Sami Pajari (Toyota), kellele järgnesid Thierry Neuville (Hyundai) ja Takamoto Katsuta (Toyota).

Samal teemal

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

10.04

Pettunud Solberg: pean võib-olla sammu tagasi võtma

10.04

Hästi alustanud Jürgenson kaotas Horvaatias rehvi ja üle minuti Uuendatud

09.04

Horvaatia ralli testikatsel oli kiireim Solberg

07.04

Rally Estonia testikatse toimub reedel

07.04

Hyundai mälestab Horvaatia rallil varalahkunud Breeni

05.04

Enok: hooaja eesmärk on mõnel etapil Lappit võita

03.04

Neuville suuri lootusi ei hellita

02.04

Tänak: liiga paljud WRC sõitjad on seal nautimas, mitte võitlemas

01.04

Romet Jürgenson: kogemustepagas on kõva, aga tahaks lõpuks tulemust teha

01.04

Rallimaailmast taandunud Linnamäe vaatab tulevikku optimistliku pilguga

31.03

Tänak: Eesti ralli tulevik on heades kätes

22.03

Ogier: ma ei saa kinnitada, et olen 2027. aastal stardirivis

18.03

Keenia ralli tuleviku kohal on küsimärgid

16.03

Autoralli MM-sari laieneb Šotimaale

16.03

Tänak ja Rovanperä on Katsuta üle uhked: esimene on nüüd kirjas!

sport.err.ee uudised

10.04

Pettunud Solberg: pean võib-olla sammu tagasi võtma

10.04

Kevin Saar teenis Prantsusmaa meistrivõistlustel etapivõidu

10.04

Aasta spordiraamatu autor: Kalevi suursõit oli vabariigiaegne hingamine

10.04

ETV spordisaade, 10. aprill

10.04

Nii Glinka kui ka Malõgina pidid kaotusega leppima

10.04

Koduse korvpalli meistriliiga veerandfinaalid algasid Pärnu võiduga

10.04

Selver x TalTech läks kodupubliku ees pronksiseeriat juhtima

10.04

Eesti jäähokikoondis alustas uudset 3x3 turniiri võidu ja kaotusega

10.04

Hästi alustanud Jürgenson kaotas Horvaatias rehvi ja üle minuti Uuendatud

10.04

Sügisel jõuab kinodesse dokumentaalfilm Magnus Kirdist

10.04

Esireket Alcaraz näitas Monacos võimu, Sinner kohtub poolfinaalis Zvereviga

10.04

Eesti naiste jalgpallikoondis sai Tšehhi noortelt suure kaotuse

10.04

Väsimatu Ojamets: kuidagi saame mees- ja naiskonna ära kaetud

10.04

Eesti purjelaudur tuli U-17 vanuseklassi maailmameistriks

10.04

"Spordipühapäev": kuidas Eesti üliõpilasspordi potentsiaali realiseerida?

10.04

Zirk sai Stockholmis viienda koha: üritasin mõelda positiivselt

10.04

Müügile tulid võrkpalli EM-i alagrupimängude päevapiletid

10.04

Eesti saalijalgpallikoondis läheb püüdma kohta MM-i põhiringis Uuendatud

10.04

Šotimaa kapten lahkub hooaja lõpus Liverpoolist

10.04

Rae võib Balti liigast loobuda: nõrke mänge oli liiga palju

loetumad

09.04

Suri endine kettaheite maailmameister Imrich Bugar

10.04

Hästi alustanud Jürgenson kaotas Horvaatias rehvi ja üle minuti Uuendatud

10.04

Eesti võrkpallitalent tulevikust: loodan, et oskan oma pikkust ära kasutada

09.04

Austria suusaliit peab läbirääkimisi Simon Ederiga

09.04

Sinneri seeria sai otsa, aga võit tuli

09.04

Trauma peatas Sabalenka hea hoo ja liivahooaja algus venib

10.04

Rae võib Balti liigast loobuda: nõrke mänge oli liiga palju

10.04

Porto 40 meetrilt löödud omavärav päästis Forestile Euroopa liigas viigi

09.04

Pärnu viigistas võrkpallifinaali, taas läks tarvis kõiki geime

10.04

Eesti purjelaudur tuli U-17 vanuseklassi maailmameistriks

