Pettunud Solberg: pean võib-olla sammu tagasi võtma

24-aastane Solberg sõitis Horvaatia mõõduvõtu esimesel katsel teelt välja ja pidi koheselt katkestama. "Proovisin esimest korda kõva seguga rehvi. See on veidi libedam kui ma ootasin ja siin ei saa väga palju eksida. Mul oli terve sõidu alajuhitavust," ütles rootslane portaalile DirtFish.

"Kiirusega oli kõik hästi, aga ühes kurvis oli alajuhitavust ja puudutasin teeäärt, see viis auto kraavi. Olin endast väljas," lisas Solberg.

Pealtvaatajad üritasid küll tema Toyota kraavist välja ajada, aga Yarisega oli juba muid probleeme. "Vahest oleksime selle välja saanud, aga midagi juba põles. Ma ei tahtnud autot täiesti ära hävitada, olin juba selleks hetkeks kõik kaotanud," rääkis Solberg.

"Tahan lihtsalt, et mul hästi läheks..." ütles ta läbi pisarate. "Võib-olla pean sammu tagasi võtma, sõidukogemuse ja rehvide peale mõtlema. Muud polegi."

Tema lootused üldarvestuses aga ülemäära suurt hoopi ei saanud, sest MM-sarja üldliider, tiimikaaslane Elfyn Evans oli kolmandal katsel välja sõitmise järel samuti sunnitud katkestama. Avapäeva lõpuks oli esikohal Sami Pajari (Toyota), kellele järgnesid Thierry Neuville (Hyundai) ja Takamoto Katsuta (Toyota).