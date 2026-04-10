Hästi alustanud Jürgenson kaotas Horvaatias rehvi ja üle minuti

Solberg kaotas 4,8 kilomeetrit pärast Vodice - Bresti 14-kilomeetrise avakatse algust ühes paremkurvis oma Toyota üle juhitavuse ning tabas teeperve, mis paiskas ta masina teisele poole teed puude vahele.

Pealtvaatajad tõttasid koheselt Solbergile appi ja üritasid autot tagasi teele lükata, aga see ei õnnestunud ning MM-sarja teine mees pidi vaid mõned minutid pärast ralli algust selle pooleli jätma.

Kahe katse järel juhtis rallit tema meeskonnakaaslane Elfyn Evans, kes edestas 15,8 sekundiga kolmandat Toyota sõitjat Sami Pajarit. Paraku läks waleslase avapäev aia taha kolmandal katsel: sarja üldliider sõitis ühe paremkurvi pikaks ning maandus puude vahel, kust ka temal välja saada ei õnnestunud.

Soosikute ebaõnne järel võitis Pajari hommikuse osa viimase kiiruskatse ning edestas lõunapausile minnes tiimikaaslast Takamoto Katsutat 8,4 ja Hyundai esisõitjat Thierry Neuville'i 8,7 sekundiga. Pajari suutis päeva teises pooles edu konkurentide ees kasvatada, Neuville (+13,7) läks Katsutast (+14,6) mööda, kuid teised jäävad esikolmikust juba enam kui minuti kaugusele.

Romet Jürgenson (Ford) teenis WRC2 arvestuses teise katse võidu, mis kergitas ta oma klassis ralli kokkuvõttes Nikolai Gräzini ja Yohan Rosseli (mõlemad Lancia) järel kolmandale kohale.

Viiendal kiiruskatsel, kohe pärast lõunast hoolduspausi lõhkes aga eestlase Ford Fiestal rehv ning ta kaotas katsel enam kui minuti. Kuuendal katsel sai ta veel ühe esikoha ning lõpetas esimese päeva WRC2 arvestuses seitsmenda sõitjana, liider Yohan Rosselile kaotab ta minuti ja 38,1 sekundiga. Rosseli edu Gräzini ees on 22,1 sekundit, esikolmikus jätkab veel Alejandro Cachon (Toyota; +42,0).

Laupäeval läbitakse kaheksa katset, neist esimene algab Eesti aja järgi kell 9.43.