Glinka pani kunagise tippmängija taas paika

Daniil Glinka Autor/allikas: Beatriz Ruivo/FPT
Eesti teine reket Daniil Glinka (ATP 184.) alustas Barletta Challenger 75 taseme saviliivaväljaku turniiri võiduga Kasahstani vanameistri Mihhail Kukuškini (ATP 279.) üle.

Aasta alguses kunagise maailma 39. reketi Oeirase Challengeril alistanud Glinka teenis sel korral võidu numbritega 6:3, 6:3. Neljandana asetatud eestlane ei kaotanud ühtegi servigeimi, ehkki esimeses setis tuli tal päästa kuus murdepalli.

Esimeses setis päästis Glinka kolm murdepalli seisul 1:1 ja murdis Kukuškini pallingu seisul 3:2. Veel viimases geimis seisul 5:3 jäi Eesti teine reket 0:40 taha, aga tuli ka sellest välja. Teises setis oli Glinkal kasutada seitse murdepalli, millest realiseeris kaks. Kuna vastane riskis rohkem, jäi Glinka äralöökidega napilt alla 14:16, aga tegi lihtvigu vähem (26:32).

Teises ringis kohtub Glinka igal juhul belglasega, sest tema vastane selgub paarist Gilles Arnaud Bailly (ATP 205.) - Kimmer Coppejans (ATP 232.). Belglaste omavaheline matš toimub teisipäeval.

Olemuselt on nad erinevad mängijad, sest 20-aastane Bailly alles kerkib maailma edetabelis, aga 32-aastase Coppejansi parimad päevad on möödas. Coppejans on kunagine maailma juunioride esireket, kuid tema karjääri kõrgeim edetabelikoht 97. (2015 juuni) ei ole noorteklassi tipu kohta kuigi märkimisväärne.

Toimetaja: Henrik Laever

Glinka pani kunagise tippmängija taas paika

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo