Glinka pani kunagise tippmängija taas paika

Aasta alguses kunagise maailma 39. reketi Oeirase Challengeril alistanud Glinka teenis sel korral võidu numbritega 6:3, 6:3. Neljandana asetatud eestlane ei kaotanud ühtegi servigeimi, ehkki esimeses setis tuli tal päästa kuus murdepalli.

Esimeses setis päästis Glinka kolm murdepalli seisul 1:1 ja murdis Kukuškini pallingu seisul 3:2. Veel viimases geimis seisul 5:3 jäi Eesti teine reket 0:40 taha, aga tuli ka sellest välja. Teises setis oli Glinkal kasutada seitse murdepalli, millest realiseeris kaks. Kuna vastane riskis rohkem, jäi Glinka äralöökidega napilt alla 14:16, aga tegi lihtvigu vähem (26:32).

Teises ringis kohtub Glinka igal juhul belglasega, sest tema vastane selgub paarist Gilles Arnaud Bailly (ATP 205.) - Kimmer Coppejans (ATP 232.). Belglaste omavaheline matš toimub teisipäeval.

Olemuselt on nad erinevad mängijad, sest 20-aastane Bailly alles kerkib maailma edetabelis, aga 32-aastase Coppejansi parimad päevad on möödas. Coppejans on kunagine maailma juunioride esireket, kuid tema karjääri kõrgeim edetabelikoht 97. (2015 juuni) ei ole noorteklassi tipu kohta kuigi märkimisväärne.