Tiit Karuksi kuukommentaar: õhustik kisub vägisi mürgiseks

Tõnis Sildaru ja Henry Sildaru
Autor/allikas: Kiur Kaasik/Delfi Meedia
Teenekas spordiajakirjanik Tiit Karuks heidab oma kuukommentaaris pilgu Eesti spordi edu saatvale pahupoolele.

Maailm on erutusseisundis, Eesti on erutusseisundis – poliitikast muude eluvaldkondadeni. Õhustik kisub vägisi mürgiseks.

Kaitseväe endine spordiülem Heino Märks kogub allkirju, et Eesti Olümpiakomitee erakorralisel (või korralisel) üldkoosolekul oleks päevakorras president Kersti Kaljulaidi umbusaldamine. 23. märtsi õhtul Kanal 2 saates "Silmast silma" andis teada oma kavatsusest Märksi aktsiooni allkirjaga toetada olümpiavõitja, EOK täitevkomitee liige Erki Nool.

Lisaks esitas Märks 23. märtsil EOK-le teabenõude, mille alusel soovib saada informatsiooni olümpiaorganisatsiooni avalike vahendite kasutamise kohta.

Kui see pole mürgine õhustik, mis see on?

Kirgi on kütnud Tõnis Sildaru isiku ja staatuse ümber toimuv. Treener või mitte? Treenerite kutsesüsteemi üles ehitanud Kristajn Port on arvanud: "Ta pole treener, kuigi võib treenerina välja paista." Teisisõnu, puudu on vastav paber.

Millest kõnelevad faktid? Tõnis Sildaru juhendamisel kasvasid olümpiamedalistideks tema tütar Kelly ja poeg Henry. Jah, 2019. aasta suveks oli Kelly jaoks isa juhendamisel jätkamine mõeldamatu. Aga tollesama 2019. aasta veebruaris oli ta tulnud pargisõidus maailmameistriks ja oli selleks ajaks võitnud sama ala kolmel korral nii MK-etappidel kui ka X-mängudel.

Henryle on isa meetodid sobinud tänaseni. Ta on Kellyst neli aastat noorem ja võib eeldada, et isa Tõnis on aastate jooksul juhendajana arenenud ja vahest ka nii mõndagi ümber hinnanud.

Kelly Sildaru oli 17-aastane, kui välistas jätkamise isa Tõnise juhendamisel. Norra jooksuässad vennad Ingebrigtsenid olid täismehed, kui teatasid, et lõpetasid koostöö treenerist isaga, sest isa oli käitunud nendega pikka aega vägivaldselt. Nad kasutasid seejuures sõnu "agressiivne", "kontrolliv", "vägivaldne". Niiviisi on iseloomustatud ka Tõnis Sildaru. Ja see on tõsine mõttekoht. Maailm on väike.

Ühtaegu tõdegem, et Tõnis Sildaru ümber toimuv on hägustanud Henry medalivõitu ning puudutab laiemalt ka EOK otsustusi ja tegevust.

Nii või teisiti iseloomustavad spordi seisu ja staatust olümpiamedalid. Vaadelgem 2020. aastaid.

Esmalt suvemängud. Tokyo 2021: Eesti epeenaiskond pälvis kulla, Katrina Lehis individuaalturniiril pronksi. 2024. aastal jäime Pariisis medalita.

Talimängud. Peking 2022: Kelly Sildaru pronks vigursuusatamise pargisõidus. Milano-Cortina 2026: Henry Sildaru hõbe rennisõidus.

Mõlemat kõneksolevat ala on saatnud probleemid. Vehklemise nägu on sisevõitlused ja inetud intriigid moonutanud aastakümneid. Alles hiljaaegu teatas oma tagasiastumisest alaliidu president Alar Eiche, keda plaaniti umbusaldada. Katrina Lehis on käinud alaliiduga kohut. Ja nii edasi.

Sellises ajas ja ruumis kulgeb ka Eesti sport. See on inimeste maailm kogu oma ilus ja inetuses.

Toimetaja: ERR Sport

09:52

Konontšuki klubi sai jagu Euroliiga meistrist ja liidrist Fenerbahcest

09:26

Tiit Karuksi kuukommentaar: õhustik kisub vägisi mürgiseks

09:08

Sinner tegi vihmasajust hoolimata "päikeselise duubli"

08:13

TÄNA OTSE | Eesti ja Rwanda selgitavad FIFA turniiri võitja

29.03

Ceh ja Reiljan tegid Ramona oludes vingeid heiteid

29.03

Jacquelin vahetab suusad ja püssi jalgratta vastu

29.03

ETV spordisaade, 29. märts

29.03

Kaljulaid: ükski eesmärk ei saa sportlasest olulisem olla

29.03

Paralümpiakomitee otsib uusi sportlasi: meil on vaja järeltulevat põlvkonda

29.03

Robin Kool juhtis oma tiimi Rotterdamis võidule

29.03

Galerii: Viru Sputnik läks 1300 pealtvaataja ees finaalseeriat 2:0 juhtima Uuendatud

29.03

Riia VEF teenis avamängus Valmiera üle võidu

29.03

Alev suusatas Norra meistrivõistluste maratonil välja 19. koha

29.03

Mäsak võttis Poznani EK-etapil domineeriva võidu

29.03

Pärnu lõpetas poolfinaalseeria Võru Barrusega neljandas mängus

29.03

Galerii: Sillamäel toimusid Mart Poomi noorusaastatest rääkiva lühifilmi võtted

29.03

Tottenhami peatreener pidas vastu poolteist kuud

29.03

TÜ/Bigbank alistas TalTechi kolmandat korda, finaalis ootab Rae Spordikool

29.03

Verstappen kaalub karjääri lõpetamist: on see seda kõike väärt?

29.03

Vingegaard lisas oma auhinnakappi Kataloonia velotuuri karika

29.03

Henry Sildaru teenis viimase võistlusega MK-sarja üldvõidu

29.03

VIDEO | Aleksandr Selevko pani MM-ile maheda punkti

29.03

Kelly Sildaru teenis viimases rennisõidus MK-hooaja kõrgeima koha

29.03

MK-hooaeg lõppes Lindviki võiduga, Stoch ja Fettner jätsid hüvasti

29.03

Eesti epeenaiskond kaotas MK-etapi veerandfinaalis olümpiavõitjatele Uuendatud

29.03

Mehhiko ja Portugal taasavasid kuulsa staadioni väravateta viigiga

29.03

Galerii: Naiste hokiliiga finaali jõudsid Everest ja Grizzlyz Uuendatud

29.03

Glinka kohtub Itaalias tuttava Kasahstani vanameistriga

29.03

U-18 neiud jäid EM-valiksarjas alla Hispaaniale

29.03

Salei sai Prantsusmaal kirja teise kübaratriki

29.03

Ermits ja Külm oma arengust: vanemate töö on last toetada, mitte sundida

29.03

Ka Jaapani GP võitnud Antonelli tõusis noorimaks F1 sarja üldliidriks

29.03

Milwaukee üheksa hooaega kestnud seeria lõppes suure kaotusega

29.03

Finaalturniiriks valmistuv noormeeste U-17 koondis sai napi kaotuse

29.03

Võimsas hoos Sabalenka kaitses Miamis tiitlit

28.03

Kullamäe kuumast viskekäest võiduks ei piisanud

28.03

Prantsuse jäätantsijad võitsid hiilgava esitusega järjekordse kulla

28.03

Ojamets: oleme väga rumalad, kui mõtleme, et Selver midagi kingib meile

28.03

Kuusmaa: meie mäng ei sõltu ühest või kahest mängijast

28.03

Tartu Välk teenis pronksi, finaalseeria algas Sputniku võiduga

28.03

Tartu Ülikool alistas avamängus Kalev/Cramo 13 punktiga

28.03

Saalijalgpalli poolfinaale läksid juhtima FC Bunker Partner ja Narva United FC

28.03

Suurorg vedas Trefli tabeliliidri vastu võiduni, edukas oli ka Legia

28.03

Nika Prevc pani hooajale võiduka punkti

28.03

Rae pööras kaotusseisu võiduks ja jõudis finaali

28.03

Tartu Bigbank viis poolfinaalseeria otsustavasse mängu

28.03

Katrina Lehis tuli MK-etapil teisele kohale

28.03

Selevko tegi MM-il Eesti iluuisutajate läbi aegade parima tulemuse

28.03

VIDEO | Selevko säras MM-il ka vabakavas

28.03

Buffalo Sabres sipleb väikeses mõõnas

