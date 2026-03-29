Võimsas hoos Sabalenka kaitses Miamis tiitlit

Sabalenka murdis kohe kaks tundi ja 11 minutit kestnud mängu avageimis ning kuigi Gauff päästis viiendas geimis kolm murdepalli, kaotas ta seitsmendas geimis taas oma servi.

Tasavägises teises setis tõrjus ameeriklanna kaks Sabalenka murdepalli ning realiseeris siis seti viimase pallivahetusega enda teise võimaluse. Otsustavat setti kontrollis aga täielikult maailma esireket: Sabalenka murdis kohe avageimis, ei lubanud oma kahel viimasel pallingul Gauffile ühtegi punkti ning murdis siis lõpetuseks veel korra.

Tiitlikaitsja võitis oma esimeselt servilt 74 protsenti mängitud punktidest ja lõi kolm ässa, Gauff päästis 11 Sabalenka murdepallist seitse, ent tegi ka seitse topeltviga.

Sabalenkast sai Steffi Grafi, Kim Clijstersi, Viktoria Azarenka ja Iga Swiateki järel alles viies naine, kes järjest võitnud nii Indian Wellsi kui Miami turniiri. "See tähendab minu jaoks palju: minu eesmärk on alati olnud ajalugu teha ja sain sellega hakkama. Olen äärmiselt uhke ja selle ilusa trofee üle väga õnnelik," sõnas Sabalenka võidu järel.

Viimased kaks omavahelist mängu võitnud valgevenelanna on Gauffi nüüd 13 mängus alistanud seitsmel korral, Miami tiitel on talle karjääri 24. Sabalenka on maailma esireketiks olnud nüüd 76 nädalat järjest, millega läheb mööda Swiateki pikimast seeriast.