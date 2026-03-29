Võimsas hoos Sabalenka kaitses Miamis tiitlit

Arina Sabalenka Miami turniiri trofeega Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Latin Sport Images
WTA 1000 kategooria tenniseturniiril Miamis kaitses mullust tiitlit maailma esireket Arina Sabalenka, kes alistas laupäevases finaalis neljanda asetusega Coco Gauffi 6:2, 4:6, 6:3.

Sabalenka murdis kohe kaks tundi ja 11 minutit kestnud mängu avageimis ning kuigi Gauff päästis viiendas geimis kolm murdepalli, kaotas ta seitsmendas geimis taas oma servi.

Tasavägises teises setis tõrjus ameeriklanna kaks Sabalenka murdepalli ning realiseeris siis seti viimase pallivahetusega enda teise võimaluse. Otsustavat setti kontrollis aga täielikult maailma esireket: Sabalenka murdis kohe avageimis, ei lubanud oma kahel viimasel pallingul Gauffile ühtegi punkti ning murdis siis lõpetuseks veel korra.

Tiitlikaitsja võitis oma esimeselt servilt 74 protsenti mängitud punktidest ja lõi kolm ässa, Gauff päästis 11 Sabalenka murdepallist seitse, ent tegi ka seitse topeltviga.

Sabalenkast sai Steffi Grafi, Kim Clijstersi, Viktoria Azarenka ja Iga Swiateki järel alles viies naine, kes järjest võitnud nii Indian Wellsi kui Miami turniiri. "See tähendab minu jaoks palju: minu eesmärk on alati olnud ajalugu teha ja sain sellega hakkama. Olen äärmiselt uhke ja selle ilusa trofee üle väga õnnelik," sõnas Sabalenka võidu järel.

Viimased kaks omavahelist mängu võitnud valgevenelanna on Gauffi nüüd 13 mängus alistanud seitsmel korral, Miami tiitel on talle karjääri 24. Sabalenka on maailma esireketiks olnud nüüd 76 nädalat järjest, millega läheb mööda Swiateki pikimast seeriast.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

tenniseuudised

08:44

28.03

Sinner alistas Zverevi seitsmendat korda järjest, finaalis ootab Lehecka

27.03

Sabalenka pani taas Rõbakina paika ja sammus finaali

26.03

Gauff loovutas Miamis Muchovale vaid kaks geimi, Sinner Tiafoe'le neli

26.03

Rõbakina tegi taas Pegulale ära

25.03

Malõginal ei õnnestunud Prantsusmaal põhiturniirile pääseda

25.03

Lajal loodab võistlustulle naasta aprillis

25.03

Sinner ja Zverev pidid võidu nimel pingutama

24.03

Lajal loobus ka Napoli Challengerist

24.03

Seeman piirdus Hiina teisel turniiril kahe mänguga

24.03

Imelises hoos Sinner jõudis Miamis rekordini, tiitlikaitsja langes

23.03

Neeli ja tema paarilise laeks jäi Miami tippturniiril teine ring

23.03

Iga Swiatek lõpetas treeneriga koostöö

23.03

Maailma 36. reket lõpetas Carlos Alcarazi teekonna

22.03

Andrea Roots kaotas paarismängu finaalis

multimeedia

sport.err.ee uudised

09:22

TÄNA OTSE | Selevko saab galal veel korra MM-i jääle tulla

08:44

Võimsas hoos Sabalenka kaitses Miamis tiitlit

08:06

Naiste hokiliiga finaali jõudsid Everest ja Grizzlyz

28.03

Kullamäe kuumast viskekäest võiduks ei piisanud

28.03

Prantsuse jäätantsijad võitsid hiilgava esitusega järjekordse kulla Uuendatud

28.03

Ojamets: oleme väga rumalad, kui mõtleme, et Selver midagi kingib meile

28.03

ETV spordisaade, 28. märts

28.03

Kuusmaa: meie mäng ei sõltu ühest või kahest mängijast

28.03

Tartu Välk teenis pronksi, finaalseeria algas Sputniku võiduga

28.03

Tartu Ülikool alistas avamängus Kalev/Cramo 13 punktiga

28.03

Saalijalgpalli poolfinaale läksid juhtima FC Bunker Partner ja Narva United FC

28.03

Suurorg vedas Trefli tabeliliidri vastu võiduni, edukas oli ka Legia

28.03

Nika Prevc pani hooajale võiduka punkti

28.03

Rae pööras kaotusseisu võiduks ja jõudis finaali

28.03

Tartu Bigbank viis poolfinaalseeria otsustavasse mängu

28.03

Katrina Lehis tuli MK-etapil teisele kohale Uuendatud

28.03

Selevko tegi MM-il Eesti iluuisutajate läbi aegade parima tulemuse Uuendatud

28.03

VIDEO | Selevko säras MM-il ka vabakavas

28.03

Buffalo Sabres sipleb väikeses mõõnas

28.03

U-19 jalgpallikoondis kaotas viimase sekundi tabamusest Soomele

loetumad

28.03

Selevko tegi MM-il Eesti iluuisutajate läbi aegade parima tulemuse Uuendatud

28.03

Katrina Lehis tuli MK-etapil teisele kohale Uuendatud

28.03

Henry Sildaru jäi pargisõidus Ruudi järel teiseks, Revjagin tegi MK-debüüdi

28.03

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekandeid näitavad TV3, Go3 ja ERR

27.03

Petrõkina tõusis vabakavaga seitsmendaks, Sakamoto jättis hüvasti kuldselt

28.03

Gerd Kanter: spordis peab noor ise tahtma tippu jõuda

28.03

James tegi koos pojaga ajalugu, Jokic kogus taas kolmikduubli

28.03

Prantsuse jäätantsijad võitsid hiilgava esitusega järjekordse kulla Uuendatud

27.03

VIDEO | Petrõkina tegi vabakavaga taas Eesti iluuisuajalugu

27.03

Eesti jalgpallikoondis vajas Keenia alistamiseks penaltiseeriat

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo