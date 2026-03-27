Sabalenka pani taas Rõbakina paika ja sammus finaali

Sabalenka kaotas küll mõlemas setis korra oma pallingugeimi, aga suutis kahel korral murda vastase oma. Teises setis oli tal esimene matšpall juba seisul 5:2, aga jättis siis murdevõimaluse kasutamata.

Üheksa serviässa löönud Sabalenka esimene serv töötas küll vaid 57-protsendiliselt, aga selle õnnestumisel sai vastane vaid 17 protsenti punktidest. Rõbakina oma esimeselt servilt aga vaid 57 protsenti punktidest.

Sabalenka sai Rõbakinast jagu teist korda paari nädala jooksul, sest sama vastase alistas ta hiljuti Indian Wellsi turniiri finaalis. Siis kulus võiduks küll kahe seti asemel kolm.

Nüüd läheb Sabalenka esikohamängus kokku maailma edetabelis neljandal kohal oleva Gauffiga, kes alistasi tšehhitar Karolina Muchova (WTA 14.) 6:1, 6:1.

Meeste turniiril on lõpetatud veerandfinaalidega. Kui Jannik Sinneri ja Alexander Zverevi poolfinaal oli eeldatud, siis teises vastasseisus kohtuvad pisut üllatuslikult tehh Jiri Lehecka ja prantslane Arthur Fils, kelle asetused jäävad kolmandasse kümnesse.