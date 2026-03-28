Sinner alistas Zverevi seitsmendat korda järjest, finaalis ootab Lehecka

Meeste tennise maailma teine reket Jannik Sinner jätkas oma domineerivat seeriat sakslase Alexander Zverevi vastu ning kohtub Miamis toimuva kõrgeima kategooria turniiri finaalis Jiri Leheckaga.

Sinner läks avasetis maailma edetabelis neljandat kohta hoidva Zverevi vastu juhtima 4:1 ning realiseeris 43 minutiga 6:3 võidu. Teine sett kulges tasavägiselt ning kumbki mees teise servi murda ei suutnud, aga lõppmängus võitis itaallane seisul 5:4 punkti ning realiseeris järgmise punktiga 7:6 (4) võidu.

15 ässa virutanud Sinner teenis sakslase üle seitsmenda võidu järjest, viimati teenis Zverev omavahelises seerias võidu 2023. aastal USA lahtistel. Lisaks pikendas itaallane oma Masters-sarja turniiride võiduseeria 16 mängule ja on kõik need mängud võitnud kahes setis.

"Mul on olnud imeline hoog sees. Olen proovinud mängida võimalikult palju ja poleks suutnud paremini mängidagi," rääkis Sinner pärast poolfinaali. "See oli raske matš. [Zverev] mängis imelist tennist, servis väga hästi, eriti otsustavatel hetkedel. Finaali jõudmine tähendab mulle selle võrra rohkem."

Sinner mängib Miami turniiri finaalis neljandat korda ja jahib teist tiitlit pühapäeva õhtul tšehh Jiri Lehecka (ATP 22.) vastu, kes loovutas teises poolfinaalis prantslasele Arthur Filsile (ATP 31) vaid neli geimi.

Naiste turniiril selgub võitja laupäeva õhtul, kui omavahel lähevad vastamisi maailma esireket Arina Sabalenka ja edetabeli neljas Coco Gauff.