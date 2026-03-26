X!

Gauff loovutas Miamis Muchovale vaid kaks geimi, Sinner Tiafoe'le neli

Coco Gauff
Miamis toimuval naiste kõrgeima taseme tenniseturniiril selgus esimene finalist, kui maailma neljas reket Coco Gauff teenis Karolina Muchova üle kindla võidu. Meeste turniiril tagas teine reket Jannik Sinner poolfinaalikoha.

Esimest korda Miamis neljandast ringist edasi saanud Gauff näitas poolfinaalis võimu, kui võitis pärast Muchova avageimi võitu kümme geimi järjest. Ameeriklanna loovutas siis tšehhitarile veel ühe geimivõidu, aga vormistas seejärel ülimalt kindla 6:1, 6:1 võidu.

Gauff teenis esimeselt servilt punkti 77-protsendilise eduga, teiselt pallingult realiseeris ta 35-protsendilise eduga. Serviga hädas olnud Muchova sai esimeselt servilt punkti 51-protsendilise eduga, teisel servil oli protsent vaid 20. Gauff sai 11 võimalust murda ja kasutas neist ära kuus, Muchova sai kaheksa võimalust ja murdis vaid matši avageimis.

Gauffi vastane finaalis selgub reede hommikuks, kui teises poolfinaalis lähevad vastamisi valgevenelanna Arina Sabalenka (WTA 1.) ja Kasahstani lipu alla kolinud Jelena Rõbakina (WTA 2.).

Meeste maailma esireket Jannik Sinner liikus edasi poolfinaali, kui alistas ameeriklase Frances Tiafoe (ATP 20.) 6:2, 6:2. Itaallane lõi vastasele lausa 14 ässa ja tegi ühe topeltvea, realiseerides seitsmest murdevõimalusest neli.

Sinner kohtub poolfinaalis kas Francisco Cerundolo (ATP 19.) või Alexander Zvereviga (ATP 4.), teises poolfinaalis lähevad vastamisi Jiri Lehecka (ATP 22.) ja Arthur Fils (ATP 31.).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

tenniseuudised

26.03

Gauff loovutas Miamis Muchovale vaid kaks geimi, Sinner Tiafoe'le neli

26.03

Rõbakina tegi taas Pegulale ära

25.03

Malõginal ei õnnestunud Prantsusmaal põhiturniirile pääseda

25.03

Lajal loodab võistlustulle naasta aprillis

25.03

Sinner ja Zverev pidid võidu nimel pingutama

24.03

Lajal loobus ka Napoli Challengerist

24.03

Seeman piirdus Hiina teisel turniiril kahe mänguga

24.03

Imelises hoos Sinner jõudis Miamis rekordini, tiitlikaitsja langes

23.03

Neeli ja tema paarilise laeks jäi Miami tippturniiril teine ring

23.03

Iga Swiatek lõpetas treeneriga koostöö

23.03

Maailma 36. reket lõpetas Carlos Alcarazi teekonna

22.03

Andrea Roots kaotas paarismängu finaalis

22.03

Miamis oli favoriitide ringil hea päev

22.03

Ingrid Neel alustas Miamis raske võiduga

20.03

Roots sai paarismängus napi võidu ja jõudis poolfinaali

26.03

Itaalia jalgpallikoondis jõudis nukra seeria lõpetamisest võidu kaugusele

26.03

Gauff loovutas Miamis Muchovale vaid kaks geimi, Sinner Tiafoe'le neli

26.03

Hase ja Volodin tulid Prahas esmakordselt maailmameistriks Uuendatud

26.03

Esikümnes lõpetanud Kõiv valis Belgias vale liini

26.03

ETV spordisaade, 26. märts

26.03

Võru Barrus jäi poolfinaalseerias raske võiduga ellu

26.03

Eesti käsipallikoondis sai teada vastased EM-valiksarjas

26.03

Eesti U-21 jalgpallikoondis jäi EM-valikturniiril Islandile alla

26.03

ROK: transsoolised sportlased ei tohi olümpial naiste seas võistelda

26.03

Robert Griffin üritab lipujalgpallis USA olümpiakoondisse murda

26.03

Eestis toimuva jalgpalli U-17 EM-finaalturniiri patroon on Anier

26.03

Väike-Maarjas toimub Lurichi 150. sünniaastapäevale pühendatud jooks

26.03

Eesti jalgpallikoondis peab Rwandas hakkama saama ilma Vetkalita

26.03

Tippmarki parandanud Selevko teenis MM-i lühikavas kolmanda koha Uuendatud

26.03

Yankees ei andnud MLB hooaja avamängus Giantsile võimalustki

26.03

VIDEO | Aleksandr Selevko sooritas MM-il veatu lühikava

26.03

Hollas ja Remmelg mängivad Challenge taseme MK-etapil Nayaritis

26.03

Eestlased tegid Tai velotuuril igavusest nalja, mis päädis vahefiniši võiduga

26.03

Baskonia kirstunaelaks sai Moneke

26.03

Veesaare endine treener: mul on juba üks paremaid töökohti

loetumad

26.03

Tippmarki parandanud Selevko teenis MM-i lühikavas kolmanda koha Uuendatud

25.03

Henry Sildaru võitis pargisõidu MK-etapi kvalifikatsiooni

26.03

VIDEO | Aleksandr Selevko sooritas MM-il veatu lühikava

25.03

Langerbaur nihutas MM-il rekordit, Petrõkinalt taas korralik lühikava

25.03

Suri kahel OM-il käinud purjetaja Imre Taveter

25.03

Põnevusmängu lisaajal enda kasuks kallutanud Kalev/Cramo pääses poolfinaali

26.03

Eestlased tegid Tai velotuuril igavusest nalja, mis päädis vahefiniši võiduga

26.03

Barcelona lõi Reali võrku kuus palli

25.03

Tartu ei suutnud kodusaalis otsustavas geimis võita ühtegi punkti

25.03

VIDEO | Petrõkina andis kaskaadiga veidi punkte ära, aga võitles lõpuni

