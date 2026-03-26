Gauff loovutas Miamis Muchovale vaid kaks geimi, Sinner Tiafoe'le neli

Esimest korda Miamis neljandast ringist edasi saanud Gauff näitas poolfinaalis võimu, kui võitis pärast Muchova avageimi võitu kümme geimi järjest. Ameeriklanna loovutas siis tšehhitarile veel ühe geimivõidu, aga vormistas seejärel ülimalt kindla 6:1, 6:1 võidu.

Gauff teenis esimeselt servilt punkti 77-protsendilise eduga, teiselt pallingult realiseeris ta 35-protsendilise eduga. Serviga hädas olnud Muchova sai esimeselt servilt punkti 51-protsendilise eduga, teisel servil oli protsent vaid 20. Gauff sai 11 võimalust murda ja kasutas neist ära kuus, Muchova sai kaheksa võimalust ja murdis vaid matši avageimis.

Gauffi vastane finaalis selgub reede hommikuks, kui teises poolfinaalis lähevad vastamisi valgevenelanna Arina Sabalenka (WTA 1.) ja Kasahstani lipu alla kolinud Jelena Rõbakina (WTA 2.).

Meeste maailma esireket Jannik Sinner liikus edasi poolfinaali, kui alistas ameeriklase Frances Tiafoe (ATP 20.) 6:2, 6:2. Itaallane lõi vastasele lausa 14 ässa ja tegi ühe topeltvea, realiseerides seitsmest murdevõimalusest neli.

Sinner kohtub poolfinaalis kas Francisco Cerundolo (ATP 19.) või Alexander Zvereviga (ATP 4.), teises poolfinaalis lähevad vastamisi Jiri Lehecka (ATP 22.) ja Arthur Fils (ATP 31.).