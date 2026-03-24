Braathen võttis Odermattilt viimase suurslaalomiga kristallgloobuse

Sel nädalal tõmmatakse Norras Hafjellis joon alla mäesuusatamise MK-sarja hooajaga ning viimases suurslaalomis vahetus üldliider, kui Marco Odermatt esimesel läbimisel tulemust ei saanud.

Viimasele suurslaalomile selle ala arvestuses 48-punktilise eduga läinud Odermatt, aga katkestas juba enne esimest vaheajapunkti ning jäi sellega sootuks punktideta.

See avas ukse Brasiiliale esimese taliolümpia kuldmedali toonud Lucas Pinheiro Braathenile, kes oli esimesel läbimisel ajaga 1.11,24 kiireim. Teisel läbimisel sai 25-aastane Braathen kirja 1.11,24 ning säilitas esikoha. Kuna MK-sarja etapivõit toob võistlejale 100 punkti, teenis ta oma 2023. aasta slaalomisõidu kristallgloobusele lisandust.

Odermatt oli MK-sarja üldvõidu juba kindlustanud ja võitis väikese kristallgloobuse nii kiirlaskumises kui ka ülisuurslaalomis.

"Olen selles spordis kõik saavutanud, võitnud etappe, kristallgloobuseid ja medaleid. Nüüd kaotasin ühe, aga see pole maailma lõpp," sõnas šveitslane pärast katkestamist. "Olen hooajaga rahul, suurslaalom tuligi üle kivide ja kändude. Aga sain veel ühe olümpiamedali ja võitlesin kristallgloobuse eest kuni lõpuni."

"Lucas on imeline sportlane, suurepärane suusataja. Ta ongi nii hea, et võib neid võita," lisas Odermatt.

Šveitslane Loic Meillard teenis Braatheni järel teise koha (+0,58) ja 80 punkti, aga jäi suurslaalomi arvestuses Odermattist (495 p) lõpuks 11 punkti kaugusele (486 p). Atle Lie McGrath sai kolmanda koha (+0,87), edestades Stefan Brennsteinerit vaid 0,01 sekundiga.

Pärastlõunal peetakse Silvaplanas naiste hooaja viimane slaalomisõit.