Paris võitis teist korda järjest, Odermatt sai veel ühe kristallgloobuse

Marco Odermatt
Marco Odermatt Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Itaalia mäesuusatäht Dominik Paris jätkas oma suurepärast seeriat Norras Kvitfjellis, kui teenis pühapäeval ülisuurslaalomis etapivõidu. Šveitslane Marco Odermatt sai aga väikest kristallgloobust tõsta.

Paris läbis nõlva ajaga 1.26,81, millega teenis austerlase Vincent Kriechmayri ees 0,07 sekundiga võidu. Laupäeval ka kiirlaskumises võidutsenud 36-aastase itaallase jaoks oli tegemist MK-karjääri 25. etapivõiduga, kaheksa neist on tulnud just Kvitfjellis.

Pjedestaalile mahtus veel austerlane Raphael Haaser (+0,38), sekundi sisse jäid veel Alexis Monney (+0,66), Giovanni Franzoni (+0,86) ja Stefan Rogentin (+0,93).

Juba MK-sarja üldvõidu ja kiirlaskumise arvestuse esikoha kindlustanud Marco Odermatt sai pühapäeval tähistada ka ülisuurslaalomi kristallgloobuse võitu. Šveitslane lõpetas Kvitfjellis küll 19. kohaga (+1,97), aga Odermatt kogus hooaja ülisuurslaalomite peale 425 punkti, edestades Kriechmayri (267 p) enam kui 150 punktiga.

"Alustasin hooaega imeliselt, siis oli tõeliselt lõbus suusatada. Tingimused olid suurepärased ja olin igaks võistluseks näljane. Hooaja algus oli tõesti oluline, kogusin seal palju rohkem punkte kui lõpus," ütles kokku 16. kristallgloobuse saanud Odermatt. "Kristallgloobuse võitmine on alati tore. Oleks olnud lahedam, kui oleksin hooaja lõpetanud parema tulemusega, aga täna nii ei läinud."

Mäesuusatamise MK-hooajal on jäänud pidada veel kaks võistlust, kui mehed läbivad teisipäeval hooaja viimase suurslaalomi ning päev hiljem viimase slaalomi. Odermatt on enne viimast suurslaalomit lähimast konkurendist 48 punkti kaugusel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Paris võitis teist korda järjest, Odermatt sai veel ühe kristallgloobuse

