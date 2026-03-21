35-aastane Pellegrino astus üle mitme hooaja taas kõrgeimale astmele

Ameerika Ühendriikides Lake Placidis toimuval murdmaasuusatamise MK-etapil võitis meeste vabatehnikasprindi Federico Pellegrino (2.35,01), kes edestas norralast Lars Heggenit (+1,24) ja rootslast Anton Grahni (+1,28).

Tegemist oli 35-aastase Pellegrino jaoks esimese individuaalse MK-etapivõiduga pärast 2022. aasta detsembrit, kui ta võidutses Davosis. Kokku on kvalifikatsioonis teist aega näidanud itaallasel nüüd 18 individuaalset MK-etapivõitu.

Ajasõidu kiireim Lucas Chanavat (Prantsusmaa) pidi finaalis leppima neljanda kohaga (+3,04). Kuue hulka jõudsid ka Harald Östberg Amundsen (Norra, +11,14) ja Erik Johansson (Rootsi; +17,51).

Naiste esikolmik kattus Milano Cortina mängude omaga, kuigi seal oli kavas klassikasprint: võitis Linn Svahn (2.52,58), teiseks tuli Jonna Sundling (+0,46) ja kolmandaks (+1,54).

Rootslannade järel lõpetas neljandana selle hooaja järel sportlaskarjääri lõpetav Nadine Fähndrich (Šveits; +2,47), viies oli veel üks rootslanna Johanna Hagström (+5,03) ja kuues sakslanna Coletta Rydzek (+16,63).

Eelvõistlusel sai Keidy Kaasiku 46. (+20,67) ja Kaidy Kaasiku 52. koha (+23,37). Ka kvalifikatsioonis näitas nobedaimat minekut Svahn.

MK-sarja lõpetab nii meestele kui ka naistele pühapäevane 20 km ühisstardist sõit.