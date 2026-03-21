X!

Austria suusahüppaja sai esimese MK-etapivõidu, Aigro 33.

Suusahüpped
Stephan Embacher
Stephan Embacher
Suusahüpped

Suusahüpete maailmakarikaetapil Vikersundi lennumäel teenis laupäeval esikoha austerlane Stephan Embacher (459,1 punkti), kes edestas jaapanlast Tomofumi Naitot (446,8) ja norralast Johann Andre Forfangi (443,7).

20-aastane Embacher asus liidriks juba esimese vooruga ja suutis teise vooruga esikohta hoida. Tema hüpped kandusid 232 ja 225 meetri kaugusele, aga Naito hüppas esimeses voorus lausa 240 meetrit.

Sellegipoolest kuulus võit Embacherile, kelle jaoks oli see karjääri esimene individuaalne täistabamus MK-sarjas. Küll on tal kuldmedal Milano Cortina olümpia paarisvõistluselt.

Kaheksa hulka mahtusid ka Isak Andreas Langmo (Norra; 442,8), Domen Prevc (Sloveenia; 439,2), Antti Aalto (Soome; 431,7), Andreas Wellinger (Saksamaa; 423,8) ja Marius Lindvik (Norra; 414,5).

Artti Aigro hüppas esimeses voorus 194,5 meetrit, sai 160,0 punkti ja 33. koha ega pääsenud edasi teise vooru.

Pühapäeval hüpatakse Vikersundis korra veel.

Toimetaja: Siim Boikov

23:03

EOK jätkab Minu Sportlane platvormi arendamist

22:41

Viimati enne jõule vastasele alla jäänud Käidi klubi sai aasta esimese kaotuse

22:32

Lägreid alistas sentimeetrite mängus Perrot' ja jätkab võiduseeriat Uuendatud

22:31

Eesti käsipallikoondis pani Küprose kindlalt paika Uuendatud

22:29

Ehammer nihutas MM-il seitsmevõistluse maailmarekordit, Roosleht kaheksas Uuendatud

22:27

Karalis proovis Duplantisele lahingut anda, rekordit ei sündinud Uuendatud

22:15

Naiste hokis peeti esimesed poolfinaalid, Everesti väravavaht tegi hiilgemängu

22:09

ETV spordisaade, 21. märts

21:39

Heina mängud on selleks hooajaks mängitud

21:34

Pogacar sai Milano-Sanremo sõidul esimese võidu, Mihkels 83. Uuendatud

laskesuusatamine

22:32

Lägreid alistas sentimeetrite mängus Perrot' ja jätkab võiduseeriat Uuendatud

17:06

Öbergid ja Simon heitlesid viimases jälituses pingeliselt, Ermits 40 seas Uuendatud

11:51

Rootsi koondise lasketreenerist saab talumees: see on unistuste amet

20.03

Lägreidi suurepärane minek jätkub, Siimer 30 seas Uuendatud

jäähoki

22:15

Naiste hokis peeti esimesed poolfinaalid, Everesti väravavaht tegi hiilgemängu

18:22

Hokifinaal on Ida-Virumaa klubide siseasi

19.03

Stars alistas tippude lahingus Avalanche'i, Crosby naasis jääle

18.03

Soomlase vägitegu aitas Buffalo esikoha lävele

freestyle suusatamine

20.03

Henry Sildaru jäi Big Airi finaalist välja

19.03

Henry Sildaru pääses MK-etapil pjedestaalile

18.03

Henry Sildaru start MK-etapil lükkus edasi

17.03

Kanter: Tõnisel on erialased teadmised, aga treenerikutse on natukene laiem

kahevõistlus

15.03

Kristjan Ilves lõpetas hooaja 11. kohaga

06.03

Kristjan Ilves tõusis suusasõiduga esikümnesse

05.03

Ilves näitas proovivõistlustel 16. tulemust

04.03

Teder ja Gustavson said juunioride MM-il 11. koha

suusatamine

21:17

35-aastane Pellegrino astus üle mitme hooaja taas kõrgeimale astmele

14:13

Pikal vabatehnikadistantsil tulid Eesti meistriks Kalev ja Tuul

20.03

Lake Placidis võidutses taas Kläbo, Alev 27.

20.03

Rootslannad pidasid maha tulise duelli, Kaasikud 30 seas

kiiruisutamine

09.03

Kiiruisu MM kulmineerus Norra triumfiga

08.03

Kiiruisutamise Eesti meister on edasisammu teinud: ja mitte ebalevalt!

06.03

Marten Liiv saavutas MM-il seitsmenda koha

05.03

Liiv kerkis põhiala toel MM-i avapäeva lõpuks kuuendaks

suusahüpped

20:39

Austria suusahüppaja sai esimese MK-etapivõidu, Aigro 33.

16.03

Värske olümpiavõitja keeldus Oslos hüpet sooritamast

16.03

Holmenkollenis triumfeerisid üllatajad, Aigro diskvalifitseeriti

14.03

Aigro edestas üldvõitjat Prevci, kuid teise vooru ei pääsenud

iluuisutamine

15:32

ERR vahendab järgmisel nädalal iluuisutamise MM-i teles ja veebis

09.03

Selevko ja Varnavskaja kandideerivad ISU auhindadele

08.03

Petrõkina on MM-i eel jalga hoidnud: valu ei lähegi täielikult ära

08.03

Rekordilist taset näidanud Levandi teenis Oslos esikoha, Leonova kolmas

mäesuusatamine

16:14

Vaimustav hooaja lõpp tõi Pirovanole kristallgloobuse

16.03

Vonn: ma ei ole veel valmis oma tulevikust suusatamises rääkima

15.03

Odermatt sai mäele tulemata kristallgloobuse, Shiffrin jälle võidukas

13.03

Mäesuusatamises jätkub Marco Odermatti ajastu

jääkeegel

19.03

Kaldvee kodusest konkurentsist: olümpia motiveeris kõiki trenni tegema

18.03

Kaldvee ja Lill asuvad Eesti meistritiitlit kaitsma

14.03

Kanada lõpetas ratastoolikurlingus Hiina ülevõimu

11.03

Hiina võitis lisavooru toel ratastoolikurlingu olümpiakulla, pronks Lätile

lumelauasõit

06.03

Laura Anga tuli juunioride MM-il seitsmendaks

01.03

Kaks Eesti lumelaudurit jõudis juunioride MM-il lõppvõistlusele

18.02

Hiina lumelaudur tegi endale suurepärase sünnipäevakingi

16.02

Brittidel on juba käsil ajaloo edukaim taliolümpia

