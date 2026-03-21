Austria suusahüppaja sai esimese MK-etapivõidu, Aigro 33.

Suusahüpete maailmakarikaetapil Vikersundi lennumäel teenis laupäeval esikoha austerlane Stephan Embacher (459,1 punkti), kes edestas jaapanlast Tomofumi Naitot (446,8) ja norralast Johann Andre Forfangi (443,7).

20-aastane Embacher asus liidriks juba esimese vooruga ja suutis teise vooruga esikohta hoida. Tema hüpped kandusid 232 ja 225 meetri kaugusele, aga Naito hüppas esimeses voorus lausa 240 meetrit.

Sellegipoolest kuulus võit Embacherile, kelle jaoks oli see karjääri esimene individuaalne täistabamus MK-sarjas. Küll on tal kuldmedal Milano Cortina olümpia paarisvõistluselt.

Kaheksa hulka mahtusid ka Isak Andreas Langmo (Norra; 442,8), Domen Prevc (Sloveenia; 439,2), Antti Aalto (Soome; 431,7), Andreas Wellinger (Saksamaa; 423,8) ja Marius Lindvik (Norra; 414,5).

Artti Aigro hüppas esimeses voorus 194,5 meetrit, sai 160,0 punkti ja 33. koha ega pääsenud edasi teise vooru.

Pühapäeval hüpatakse Vikersundis korra veel.