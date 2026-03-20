Lake Placidis võidutses taas Kläbo, Alev 27.
Murdmaasuusatamise maailmakarikaetapil Lake Placidis võitis meeste 10 km eraldistardist klassikatehnikasõidu Johannes Hösflot Kläbo (26.44,5), kellele järgnes neli koondisekaaslast.
Meeste murdmaasuusatamise valitseja kasvatas edu pooleks maaks kõigi ees enam kui kümnele sekundile ja võitis lõpuks teisele kohale platseerunud Andreas Fjorden Reed 14,7 sekundiga.
Heitluse kolmandale kohale võitis Mattis Stenshagen (+24,0), kellele 0,7 sekundiga jäi alla Harald Östberg Amundsen. Viies oli Emil Iversen (+38,4).
Parima mitte-norralasena tuli kuuendaks Itaalia vanameister Federico Pellegrino (+39,1), seitsmes oli ameeriklane Gus Schumacher (+30,5) ja kaheksas itaallane Elia Barp (+41,5).
Eesti ainus osaleja Alvar Johannes Alev teenis 27. koha (+1.42,8).
Laupäeval on Lake Placidis kavas individuaalsed vabatehnikasprindid.
