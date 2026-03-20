Rootslannad pidasid maha tulise duelli, Kaasikud 30 seas

Poolel maal oli Svahni edu Karlssoni ees 11,9 sekundit, aga juba 6,7 km vaheajapunktis oli Karlsson temast vaid kümnendiku kaugusel. 8,8 km peal juhtis juba Karlsson 3,1 sekundiga, aga otsustavatel hetkedel ei suutnud ta eespool startinud Svahni tempos püsida.

Milano Cortina olümpial individuaalsprindis kulla teeninud Svahni jaoks ei ole ka pikemad distantsid probleem. MK-sarjas on talle see neljas etapivõit distantsil.

Rootslannade järel tuli kolmandaks norralanna Heidi Weng (+22,1), kellele järgnesid Astrid Öyre Slind (Norra; +29,0), MK-sarja liider Jessie Diggins (USA; +32,5), Kristin Austgulen Fosnäs (Norra; +53,1), Julie Bjervig Drivenes (Norra; +53,3) ja Moa Ilar (Rootsi; +58,3).

60 lõpetaja seas jõudis rasketes oludes esimesse poolde ka kaks Eesti suusatajat: Kaidy Kaasiku sai 21. (+2.16,8) ja Keidy Kaasiku 29. koha (+2.39,9).