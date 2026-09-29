KUULA | "Võimla" võttis fookusesse pallimängud
Vikerraadio spordisaates "Võimla" kogunesid sel teisipäeval mõtteid vahetama Juhan Kilumets, Tarmo Tiisler ja Johannes Vedru.
Eesti meeste jalgpallikoondis avas Rahvuste liiga viigiga Islandi vastu. Pika koondiseakna järgmine väljakutse on Bulgaaria meeskond. Kuulajatelt küsime, kuidas Reykjavikis tehtud 1:1 viiki hindate.
Alanud on kodune korvpallihooaeg. Mida tuua välja Eesti klubide esimestest kohtumistest?
Võrkpalli Euroopa meistrivõistlustel võitis ajaloolise pronksmedali Soome koondis, kelle Eesti alagrupifaasis alistas.
Quadracerite rahvuste krossil võeti Eesti koondislastelt juba kaela saadud pronksmedalid skandaalsel viisil ikkagi ära.
Kas Tehvandi staadioni võiks nimetada Mati Alaveri nimeliseks, nagu meedias välja on pakutud?
Toimetaja: ERR Sport