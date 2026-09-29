KUULA | "Võimla" võttis fookusesse pallimängud

Kas Tehvandi staadioni võiks nimetada Mati Alaveri nimeliseks, nagu meedias välja on pakutud?

Quadracerite rahvuste krossil võeti Eesti koondislastelt juba kaela saadud pronksmedalid skandaalsel viisil ikkagi ära.

Alanud on kodune korvpallihooaeg. Mida tuua välja Eesti klubide esimestest kohtumistest?

Eesti meeste jalgpallikoondis avas Rahvuste liiga viigiga Islandi vastu. Pika koondiseakna järgmine väljakutse on Bulgaaria meeskond. Kuulajatelt küsime, kuidas Reykjavikis tehtud 1:1 viiki hindate.

Vikerraadio spordisaates "Võimla" kogunesid sel teisipäeval mõtteid vahetama Juhan Kilumets, Tarmo Tiisler ja Johannes Vedru.

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