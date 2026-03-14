Aigro edestas üldvõitjat Prevci, kuid teise vooru ei pääsenud

Aigro teenis avavoorus 120 meetri pikkuse hüppe eest 108 punkti ning pidi leppima kokkuvõttes 38. kohaga. Teise vooru jõudis viimasena sloveen Zak Mogel, kes lendas eestlasest neli ja pool meetrit kaugemale ning kogus 112,3 punkti.

Mogeli MK-sarja üldvõitjast koondisekaaslane Domen Prevc jäi oma tavapärasest tasemest kaugele. Prevci 117,5-meetrine sooritus tõi 105,2 punkti ja andis 42. koha.

Karjääri esimese MK-etapivõidu pälvis 35-aastane šveitslane Gregor Deschwanden, kelle kaks õhulendu olid kokku väärt 263,1 punkti. Ka ülejäänud pjedestaalikohad hõivasid üllatusmehed, kui 1,4-punktilise kaotusega tuli teiseks austerlane Maximilian Ortner ja kolmanda koha sai jaapanlane Naoki Nakamura (251,7 p).