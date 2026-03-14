Alev mahtus MK-etapil 20 parema sekka, esikaheksas ainult norrakad

Alvar Johannes Alev. Autor/allikas: Eero Vabamägi / Postimees
Murdmaasuusataja Alvar Johannes Alev lõpetas Norras Oslos toimunud MK-etapil 50 km vabatehnikas 19. kohal (+1:55.7).

Alev läbis ülipika distantsi ajaga 1:53.33,9 ja kaotas võitjaks tulnud norrakale Einar Hedegartile minuti ja 55 sekundiga. Christopher Kalev oli 39. (+4.56,7) ja Henri Roos 58. (+12.17,1).

Alevi sõnul läks võistlus igati korda: "Väga korralik sõit! Tundsin end hästi ja sain ilusti pundis sõita. Pärast neljandat ringi ei hakanud ma suuski vahetama ja sain isegi võistlejate rivi etteotsa. Viiendal ringil tulid krambid ja hingamise probleemid, mistõttu tuli rohkem jälgida, aga lõpetasin 11.-20. koha pundis. See on täpselt see, mida lootsin siit saada. Eks lõpukiiruses jäi veidi vajaka, aga 19. koht on korralik tulemus ja 11. koht oli minust vaid paar sekundit eespool. Sel hooajal on olnud neli sõitu, mis mulle väga hästi sobisid: kaks mägedes ja kaks 50 km distantsi. Kõik need olen lõpetanud 20 parema seas."

Järgmisel nädalavahetusel võistleb Alev USA-s Lake Placidis toimuval MK-etapil ja nädal hiljem ootab teda ees veel Norra meistrivõistluste 50 km distantsisõit.

Hedegarti järel hõivasid järgmised seitse kohta tema kaasmaalased, seejuures lõpetas tosina parema seas lausa kümme norrakat. Teise koha saavutas Harald Östberg Amundsen (+0,4) ja kolmandana ületas finišijoone Martin Löwström Nyenget (+1,1).

Naiste võistlust valitsesid rootslannad, kui esikoha teenis Frida Karlsson, teine oli Linn Svahn (+1.48,0) ja kolmas Jonna Sundling (+1.48,4). Kodupublikule pakkus parima elamuse Heidi Weng, kes sai neljanda koha (+1.49,6). Ühtegi Eesti naist stardis ei olnud.

Toimetaja: Henrik Laever

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo