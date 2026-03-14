Võimsas hoos Rõbakina kohtub Indian Wellsi finaalis taas Sabalenkaga

Eesti aja järgi laupäeva varahommikul toimunud poolfinaalides alistas Rõbakina tunni ja 47 minutiga üheksandana paigutatud ukrainlanna Elina Svitolina 7:5, 6:4 ning Sabalenka vajas tšehhitari Linda Noskova 6:3, 6:4 alistamiseks 18 minutit vähem aega.

Uuel nädalal maailma edetabelis teiseks kerkiv Rõbakina jäi kohe mängu alguses 0:2 kaotusseisu, aga murdis siis kolmandas geimis ise vastu ja tegi sama pikaks veninud 11. geimis, kus kasutas ära oma kolmanda murdevõimaluse. Teises setis läks Rõbakina juba 4:0 ette ning tal olid matšpallid nii seitsmendas kui kaheksandas geimis.

Alates oktoobrist on Kasahstani esireket maailma esikümnesse kuuluva mängija alistanud 12 korral järjest. Finaalis on vastaseks rivaal Sabalenka, kellele on Rõbakina 15 omavahelisest matšist kaotanud kaheksa, kuid võitnud viimased kaks, sealjuures Austraalia lahtiste finaali. Omavahel kohtuti ka 2023. aasta Indian Wellsi finaalis ning ka seal jäi peale Rõbakina.

Sabalenka servis reedel Noskova vastu 11 ässa ja sooritas 37 äralööki, mõlemad tähistavad tema selle hooaja parimat tulemust. Just Noskova oli see, kes alustas poolfinaali nn Indian Wellsi servikuningannana: enne mängu algust oli ta turniiri jooksul servinud kõige enam ässasid (35), neist 13 veerandfinaalis Talia Gibsoni vastu, ent Sabalenkaga mängides ei leidnud tšehhitar oma rütmi ja tegi 59-protsendilise täpsuse juures kuus topeltviga.