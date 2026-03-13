Tiitlikaitsja langes Indian Wellsis konkurentsist, poolfinaalid paigas

Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
USA-s Indian Wellsis toimuval kõrgeima kategooria tenniseturniiril on saanud selgeks poolfinaalpaarid, nii meeste kui ka naiste seas on tiitlikaitsja välja langenud.

Mullu Californias võidutsenud britt Jack Draper (ATP 14.) pidi tunnistama veerandfinaalis venelase Daniil Medvedevi (ATP 11.) paremust tulemusega 6:1, 7:5.

Teises setis, seisul 5:5 sündis üks vastuoluline vahejuhtum, kui Draper poole mängu pealt käsi laiutas, sest tema silmis läks Medvedevi löök üle joone. Draper mängis seejärel edasi ja võitis ka punkti, kuid Medvedev ütles kohtunikule, et britt oli teda punkti ajal seganud. Pukikohtunik Aurelie Tourte määras pärast korduse vaatamist, et Draperi liigutus võis tõesti venelast segada.

Medvedev murdis selle punkti toel briti servi ning vormistas järgmises geimis võidu.

"Esmalt, Daniil oli parme mängija," ütles Draper pärast mängu. "Kohtunik oli väga keerulises olukorras. Ma ei seganud [Medvedevit] enda arust liiga palju, aga ma liigutasin tõesti oma käsi. Saan ühtepidi aru, aga ma ei usu, et see teda nii palju häiris. Oleks ta järgmisel löögil eksinud, saaksin aru, aga mäng läks edasi."

Medvedev kohtub poolfinaalis maailma esireketi Carlos Alcaraziga, kes alistas briti Cameron Norrie (ATP 29.) 6:3, 6:4. Teises poolfinaalis kohtuvad maailma teine reket Jannik Sinner ja edetabelis neljandal real asetsev Alexander Zverev.

Naiste turniiril alistas ukrainlanna Elina Svitolina (WTA 9.) maailma teise reketi Iga Swiateki 6:2, 4:6, 6:4 ning kohtub poolfinaalis Kasahstani lipu alla kolinud Jelena Rõbakinaga (WTA 3.), kes teenis Jessica Pegula (WTA 5.) üle 6:1, 7:6 (4) võidu. Teises poolfinaalis kohtuvad esireket Arina Sabalenka ja tšehhitar Linda Noskova (WTA 14.).

