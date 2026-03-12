X!

Vaatamata kevadistele ilmadele on suusatajad endiselt radadel

Suusatamine
Foto: ERR
Suusatamine

Suusahooaeg tundub olevat möödas, kuid paljud eestlased sellega veel leppinud ei ole. Tehislumega suusaradadel Tallinnas on siiani suusatajaid. Mõned lihtsalt peavad suusatama, teised leiavad, et ongi parem - vähem rahvast rajal jalus.

Nõmme suusarajal on näha üksikuid suusatajaid. Kuid peab tulema õigel ajal. Hommikul, kui traktor on raja teinud, on kõige rohkem selle kasutajaid.
Sellegipoolest on ka päeval on ka oma seltskond.

"Mul on eesmärk. Nüüd 28. märts on JokMok - Nordenskjöldloppet 220 kilomeetrit suusamaraton. Selleks peab vähemalt üle 1000 kilomeetri ära sõitma. Veel on jäänud 100 teha. Praegu teen kuskil 15, aga homme ehk 30 kilomeetrit," ütles suusataja Kuldar Pruus.

Praegu libiseb suusk pareminigi kui värske lumega. Ainult jalad saavad märjaks.
Rajal on ka treeningulised.

"Päris mõnus on ja mõnus on ka see, et vähe inimesi on," vastas Trevor küsimusele, kuidas talle kevadise ilmaga suusatada meeldib.

Kuidas tänapäeval satutakse suusatrenni? Trevori näitel tegi ema talle ettepaneku treeningutega liituda.

Nõmme lumepark on avatud 5. aprillini. Kui kaua aga tegelikult rada kannatab?

"Ma arvan, et järgmise nädala neljapäevaks on see (lumi - toim) läinud. Siis sõidan jalgrattaga," sõnas Trevor.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

sport.err.ee värsked uudised

12.03

TV 10: Adeele Lehismets tahab ema rahvusrekordi üle joosta

12.03

Vaatamata kevadistele ilmadele on suusatajad endiselt radadel

12.03

VIDEO | Duplantis uuendas kodupubliku ees taas maailmarekordit

12.03

ETV spordisaade, 12. märts

12.03

Võru Barrus pani veerandfinaali avamängus kogemuse maksma

12.03

Eesti heitjad testivad vormi Küprosel Euroopa karikavõistlustel

12.03

Korvpallikoondise itaallasest abitreener liitub Kalev/Cramoga

12.03

Vaaksi resultatiivne esitus ei päästnud Providence'i kaotusest

12.03

Eesti suusatajad Drammeni sprindis edasi ei saanud Uuendatud

12.03

Annuk jäi naiskonna esitusega rahule: suur lugupidamine lahingu eest

laskesuusatamine

12.03

Haigestunud Tomingase asemel läheb reedel rajale Kaljumäe

12.03

Otepää sprindis võidutses Lägreid, Siimer ja Kehva pääsesid jälitusse Uuendatud

12.03

Otepääl saab kohtuda Eesti laskesuusatamise suurkujudega

11.03

Kehva: algul arvasin, et see on nagu iga teine MK-etapp

jäähoki

12.03

Canadiens astus ida tippudele sammukese lähemale

11.03

HC Panter lõpetas põhiturniiri ja alustab veerandfinaalidega

11.03

Jõhvi jalgpallimuuseum algatas kampaania Tõnu Eaposti monumendi rajamiseks

11.03

Buffalo vägev võiduseeria sai jätku, Colorado oma sai läbi

freestyle suusatamine

10.03

EOK otsustas, et Tõnis Sildaru ei saa treenerikutseta kandideerida aasta treeneriks

10.03

Tõnis Sildaru vägivaldsest fotost: täna käituksin teisiti

09.03

Kaljulaid kaitses otsust määrata Tõnis Sildarule preemia

07.03

Grete-Mia Meentalo võitis juunioride MM-il pronksi

kahevõistlus

06.03

Kristjan Ilves tõusis suusasõiduga esikümnesse

05.03

Ilves näitas proovivõistlustel 16. tulemust

04.03

Teder ja Gustavson said juunioride MM-il 11. koha

27.02

Ilves: ma ei saanud mäe rütmile, hoovõtule ega äratõukele pihta

suusatamine

12.03

Vaatamata kevadistele ilmadele on suusatajad endiselt radadel

12.03

Eesti suusatajad Drammeni sprindis edasi ei saanud Uuendatud

10.03

Estoloppeti suusatalve nautis 8500 suusasõpra

09.03

Lahtis võidutsesid Kläbo ja Karlsson

kiiruisutamine

09.03

Kiiruisu MM kulmineerus Norra triumfiga

08.03

Kiiruisutamise Eesti meister on edasisammu teinud: ja mitte ebalevalt!

06.03

Marten Liiv saavutas MM-il seitsmenda koha

05.03

Liiv kerkis põhiala toel MM-i avapäeva lõpuks kuuendaks

suusahüpped

11.03

Valutav selg lõpetas Austria olümpiavõitja hooaja varakult

10.03

Suusahüpete Eesti meistrivõistlusi valitses Vagul

08.03

Aigro ja Vagul teenisid Lahti tiimivõistlusel kümnenda koha

07.03

Aigro ei pääsenud Lahtis teise vooru, võit Tschofenigile

iluuisutamine

09.03

Selevko ja Varnavskaja kandideerivad ISU auhindadele

08.03

Petrõkina on MM-i eel jalga hoidnud: valu ei lähegi täielikult ära

08.03

Rekordilist taset näidanud Levandi teenis Oslos esikoha, Leonova kolmas

08.03

Värske olümpiavõitja Liu ei hakka MM-tiitlit kaitsma

mäesuusatamine

09.03

Tormis Laine lõpetab senise tiimiga koostöö

08.03

Ülitasavägises slaalomis jäi peale McGrath, Laine piirdus ühe laskumisega

07.03

Laine MK-hooaja viimasel suurslaalomil tulemust kirja ei saanud

07.03

Itaalia mäesuusataja Pirovano sai teist päeva järjest 0,01-sekundilise võidu

jääkeegel

11.03

Hiina võitis lisavooru toel ratastoolikurlingu olümpiakulla, pronks Lätile

10.03

Läti kurlingupaar pidi tunnistama Hiina kindlat paremust

07.03

Eesti kurlingupaar paralümpial võimsa Hiina vastu ei saanud

06.03

Eesti kurlingupaar pidi tunnistama lõunanaabrite paremust

lumelauasõit

06.03

Laura Anga tuli juunioride MM-il seitsmendaks

01.03

Kaks Eesti lumelaudurit jõudis juunioride MM-il lõppvõistlusele

18.02

Hiina lumelaudur tegi endale suurepärase sünnipäevakingi

16.02

Brittidel on juba käsil ajaloo edukaim taliolümpia

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo